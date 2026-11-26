JawaPos.com - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) belum memutuskan dukungan untuk cawapres dalam sidang paripurna MPR RI.

Mereka masih menunggu hasil istikharah para kiai hingga arahan Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKB Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sebelum menentukan calon wakil presiden (cawapres) yang akan didukung dalam Sidang Paripurna MPR.

Dua cawapres tersebut adalah Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono.

“PKB masih menunggu hasil istikharah para kiai, dan arahan Ketua Umum Cak Imin,” kata anggota Fraksi PKB MPR RI Jazilul Fawaid saat dihubungi di Jakarta, Kamis.

Selain itu, dia mengatakan PKB masih mendengarkan aspirasi publik terkait nama cawapres terbaik sehingga mengajak seluruh pihak untuk bersabar.

“Sabar, masih ada waktu 15 hari lagi menuju Sidang MPR. Kami masih mendengarkan suara publik terkait yang terbaik untuk masyarakat Indonesia,” katanya.

Sementara itu, dia mengatakan dukungan terhadap salah satu cawapres kemungkinan dibahas dan diputuskan PKB dalam rapat pleno.

“Biasanya melalui pembahasan, dan diputuskan dalam rapat pleno DPP PKB,” ujarnya.

Ketika ditanya apakah sudah ada waktu pelaksanaan rapat pleno tersebut, dia meminta masyarakat untuk menunggu. “Tunggu saja,” katanya singkat.

MPR RI dijadwalkan menggelar Sidang Paripurna pada 11 Desember 2026 untuk memilih satu dari dua calon tersebut sebagai wakil presiden untuk sisa masa jabatan 2024–2029.