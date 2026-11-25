JawaPos.com - Panitia Ad Hoc Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI mengusulkan agar proses pengisian jabatan wakil presiden (wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka dilakukan melalui dua kali sidang paripurna. Rangkaian agenda tersebut direncanakan berlangsung pada 10 dan 11 Desember 2026.

Ketua Pelaksana Harian (Plh) Panitia Ad Hoc MPR Benny K Harman mengatakan, usulan pelaksanaan dua sidang paripurna itu telah mengemuka dalam pembahasan internal panitia. Namun, jadwal tersebut masih perlu mendapatkan persetujuan dari pimpinan MPR.

“Berkembang di panitia Ad Hoc supaya diadakan tanggal 10 dan tanggal 11,” kata Benny di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/11).

Benny menjelaskan, sidang paripurna pertama yang diusulkan berlangsung pada 10 Desember 2026 akan membahas sejumlah agenda awal. Di antaranya pengesahan rancangan ketetapan (TAP) MPR mengenai pernyataan berhenti Gibran atas kehendak sendiri serta mekanisme pengisian jabatan wakil presiden.

Sementara, sidang paripurna kedua pada 11 Desember 2026 direncanakan berfokus pada proses pemilihan hingga pelantikan wakil presiden pengganti.

"Ini usulan kita, ya. Tapi itu kan harus disahkan semua, dikonsultasikan dengan pimpinan-pimpinan majelis, ya. Apakah dimungkinkan? Kalau dimungkinkan, itu usulan kita," ucap Benny.

Dalam pembahasannya, Panitia Ad Hoc MPR juga telah menyepakati enam rancangan ketetapan yang menjadi landasan pelaksanaan proses pengisian jabatan wapres.

Keenam rancangan ketetapan tersebut mencakup penetapan jadwal sidang paripurna, pernyataan berhenti Gibran atas kehendak sendiri, pengesahan dua nama calon wakil presiden, serta tata cara dan mekanisme pemilihan. Selain itu, terdapat rancangan ketetapan mengenai penetapan wapres terpilih dan pelantikannya.

Salah satu poin yang masih akan dibahas lebih lanjut adalah mekanisme pemilihan wakil presiden. Panitia Ad Hoc MPR akan mengkaji kemungkinan penggunaan musyawarah mufakat maupun mekanisme pemungutan suara atau voting.

“Di dalam Tap ini nanti akan kami bahas apakah terbuka ruang untuk pemilihan dengan menggunakan mekanisme musyawarah mufakat atau pilihannya tunggal hanya melalui mekanisme pemungutan suara atau voting,” jelas Benny.

Benny menambahkan, pembahasan secara terperinci terhadap enam rancangan ketetapan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Senin (30/11) pukul 14.00 WIB.

Setelah pembahasan rampung, hasilnya akan disampaikan kepada pimpinan MPR dalam rapat gabungan yang direncanakan pada 7 Desember 2026.

Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo Subianto telah menyerahkan dua nama kandidat wakil presiden kepada MPR RI, pada Senin (23/11).

Kedua nama yang diusulkan yakni, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman serta Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Sugiono.

Sebagai bagian dari tahapan seleksi, kedua kandidat dijadwalkan menjalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Pusat TNI Angkatan Darat, Jakarta, pada Kamis (26/11).