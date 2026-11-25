JawaPos.com - Anggota Komisi X DPR RI, Muhammad Hilman Mufidi mendukung guru mendapat upah layak. Bagi sekolah dan kampus yang bertindak nakal perlu dijatuhi sanksi tegas.

Hal ini sesuai dengan tuntutan mahasiswa dalam aksi di Jalan Medan Merdeka Selatan, kawasan Monas, Jakarta Pusat. Standar kelayakan upah guru harus termuat dalam Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas).

Hilman mengatakan, kesejahteraan guru juga perlu dihitung menurut kebutuhan hidup di tiap daerah. Sebab, kebutuhan setiap daerah berbeda-beda.

“Pada prinsipnya saya setuju, sepakat, dan sejalan dengan suara yang disampaikan teman-teman mahasiswa. Saya yakin teman-teman mahasiswa hari ini menyampaikan keresahan yang memang penting untuk disuarakan. Para guru telah berjuang untuk masa depan kita semua, untuk anak-anak kita semua,” ujar Hilman kepada wartawan, Rabu (25/11).

Besarannya disesuaikan dengan inflasi dan mengacu pada upah minimum provinsi (UMP) maupun upah minimum kabupaten/kota (UMK) yang jauh lebih baik. Biaya hidup, harga barang, serta kebutuhan sandang, pangan, dan papan ikut diperhitungkan.

“Standar layak itu saya rasa tidak bisa satu angka untuk seluruh Indonesia. Harga barang berbeda, biaya tempat tinggal berbeda, kebutuhan sandang, pangan, dan papan pun berbeda di tiap daerah. Karena itu, ukurannya harus mengikuti beban pengeluaran di daerah tempat guru itu mengajar, disesuaikan dengan inflasi, dan mengacu pada UMP atau UMK yang jauh lebih baik,” imbuhnya.

Hilman mencotohkan, di wilayah Jawa Timur UMK Kabupaten Pasuruan mencapai Rp 5,1 juta, sedangkan di Probolinggo hanya Rp 3 juta. Adapun inflasi berdasarkan data BPS sekitar 3,23 persen.

Oleh karena itu, sekolah dan kampus yang tidak bisa menyejahterakan tenaga pendidiknya perlu diberi sanksi.

"Mulai dari teguran, sanksi administratif, sampai yang paling berat peninjauan dan pencabutan izin. Agar siswa dan mahasiswa mendapatkan kualitas pendidikan yang layak, kesejahteraan guru, dosen, dan staf tenaga kependidikan sangat diperlukan,” tegasnya.

Hak guru untuk memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Namun, bagi guru yang diangkat satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat, Pasal 15 ayat (3) hanya menyebut gaji diberikan berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama. Rumusan yang sama berlaku bagi dosen dalam Pasal 52 ayat (3). Adapun Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan mengatur bahwa upah minimum ditetapkan berdasarkan kebutuhan hidup layak, kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan, serta melarang pengusaha membayar upah lebih rendah dari upah minimum.

Sanksi bagi penyelenggara pendidikan dalam Pasal 79 UU Guru dan Dosen berupa teguran, peringatan tertulis, pembatasan kegiatan, atau pembekuan kegiatan penyelenggaraan satuan pendidikan. Sanksi itu dikenakan atas pelanggaran Pasal 24, Pasal 34, Pasal 39, Pasal 63 ayat (4), Pasal 71, dan Pasal 75, sedangkan ketentuan gaji dalam Pasal 15 dan Pasal 52 tidak termasuk di dalamnya. Pasal 39 ayat (4) dan Pasal 75 ayat (4) memang mewajibkan perlindungan guru dan dosen dari pemberian imbalan yang tidak wajar, tetapi tidak menyebut batas minimum besarannya.