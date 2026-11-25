JawaPos.com - Pengurus Pusat Kolektif (PPK) Kosgoro 1957 membantah kabar yang menyebut Partai Golkar akan menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) pada 29 November 2026. Organisasi pendiri Partai Golkar tersebut menegaskan, agenda yang dijadwalkan pada tanggal itu merupakan perayaan puncak Hari Ulang Tahun (HUT) Partai Golkar.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PPK Kosgoro 1957 Bambang Patijaya mengatakan, bantahan tersebut disampaikan menyusul beredarnya pernyataan pengamat politik Ikrar Nusa Bhakti melalui sebuah podcast monolog di media sosial.

Dalam tayangan itu, muncul narasi mengenai rencana Munaslub Golkar pada 29 November 2026 yang disebut-sebut akan menjadi momentum pergantian Ketua Umum Partai Golkar dari Bahlil Lahadalia kepada Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati.

"Kami mempertanyakan dasar faktual dan sumber informasi yang digunakan untuk menyampaikan dalam podcast tersebut bahwa seolah-olah Munaslub Partai Golkar pada tanggal 29 November 2026 merupakan agenda yang dipastikan akan berlangsung," kata Bambang dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (25/11).

Bambang menjelaskan, Kosgoro 1957 telah melakukan konfirmasi internal terkait kabar tersebut. Hasilnya, tidak ditemukan informasi yang membenarkan rencana penyelenggaraan Munaslub sebagaimana disampaikan dalam podcast tersebut.

Dia menegaskan, agenda Partai Golkar pada 29 November mendatang adalah perayaan puncak HUT partai yang akan berlangsung di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat.

Kegiatan itu direncanakan dihadiri kader Golkar dari berbagai daerah, jajaran pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP), serta organisasi kemasyarakatan yang tergabung dalam Hasta Karya.

"Sehingga, di mana informasi pernyataan dari Profesor Doktor Ikrar Nusa Bhakti mengandung kekeliruan dan menyesatkan, serta membuat gaduh publik," tegasnya.

Menurut Bambang, informasi mengenai agenda politik internal partai, terlebih yang menyangkut rencana Munaslub dan pergantian ketua umum, semestinya disampaikan berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dia mengingatkan, kebebasan akademik dan hak menyampaikan analisis kepada publik harus berjalan beriringan dengan tanggung jawab untuk memastikan kebenaran informasi.

"Kami menghormati kebebasan akademik dan hak setiap pengamat politik untuk menyampaikan analisis atau pandangannya kepada masyarakat. Tetapi kebebasan menyampaikan pendapat juga harus disertai dengan tanggung jawab untuk membedakan secara jelas antara fakta, informasi yang telah terkonfirmasi, dugaan, dan spekulasi," tuturnya.

Bambang sekaligus menegaskan, posisi Kosgoro 1957 dalam menyikapi kepemimpinan Partai Golkar saat ini. Dia memastikan organisasinya tetap berada di barisan pendukung Bahlil Lahadalia sebagai ketua umum untuk masa jabatan 2024-2029.