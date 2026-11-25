JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan dua calon wakil presiden (cawapres) yang diusulkan Presiden Prabowo Subianto, yakni Andi Amran Sulaiman dan Sugiono tidak sedang tersangkut permasalahan dugaan kasus korupsi yang ditangani lembaga antirasuah.

Hal ini disampaikan setelah tim verifikasi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI menyambangi Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Rabu (25/11).

Ketua Kelompok Kerja (Pokja) II Tim Verifikasi MPR RI, Johan Rosihan, menyampaikan pihaknya tidak hanya menanyakan soal Laporan Harta kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Amran dan Sugiono sebagai bakal cawapres.

Dalam kesempatan itu, MPR RI juga turut menanyakan ada atau tidaknya aduan rasuah terhadap kedua kandidat tersebut.

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menurut Johan, tim verifikasi tidak berhenti hanya pada laporan LHKPN yang dilaporkan oleh masing-masing cawapres.

"Kita juga mengonfirmasi ke semua deputi yang ada di KPK ini, baik itu dari Deputi LHKPN, Deputi Penindakan, maupun Deputi PLPM, dan ternyata sampai hari ini tidak ada laporan, tidak ada pengaduan atas nama Pak Sugiono dan Pak Andi Amran Sulaiman," kata Johan dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (25/11).

Sekretaris Fraksi PKS MPR itu juga menyatakan, LHKPN masing-masing cawapres dapat diakses secara terbuka oleh publik pada laman elhkpn.kpk.go.id.

Ia menyatakan, pihaknya tidak mendapatkan informasi negatif berkaitan kekayaan masing-masing calon dari KPK.

"Sudah diberikan penjelasan, dan alhamdulillah terjadi kesesuaian, ada kecocokan antara dokumen yang kami terima dengan apa yang ada di KPK," ucap Johan.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua KPK Setyo Budiyanto memastikan pihaknya membantu tim verifikasi MPR RI dalam menelusuri harta kekayaan cawapres yang tercantum di dalam LHKPN.

Budi berharap, setiap catatan yang diberikan lembaga antirasuah dapat melengkapi setiap tahapan yang dilakukan MPR RI dalam proses dua kandidat cawapres.