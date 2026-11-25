JawaPos.com - Tim Verifikasi calon wakil presiden (cawapres) mendatangi Kantor Kementerian Pertahanan (Kemhan) pada Rabu sore (25/11). Dalam kesempatan itu, mereka mendapatkan kepastian dari Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin bahwa ijazah SMA atas nama Sugiono di SMA Taruna Nusantara asli.

Hal itu ditegaskan oleh Sjafrie saat diwawancarai oleh awak media usai menerima Tim Verifikasi dari MPR yang dipimpin oleh Sekretaris Tim Verifikasi MPR Ahmad Basarah. Sjafrie menyatakan bahwa dirinya bertanggung jawab penuh atas dokumen yang diterbitkan oleh SMA Taruna Nusantara di bawah naungan Kemhan.

”Saya baru saja menandatangani hasil verifikasi yang tadi dibacakan oleh sekretaris Tim Verifikasi, dan kami menyatakan bertanggung jawab atas semua yang dinyatakan oleh institusi kami, yaitu institusi pendidikan dari SMA Taruna Nusantara,” tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ahmad Basarah menyampaikan terima kasih kepada Menhan Sjafrie. Sebab, sudah diterima untuk melakukan verifikasi faktual atas ijazah SMA milik Sugiono. Dia menyebut kan bahwa verifikasi itu penting untuk dilakukan.

”Kami memang sengaja melakukan verifikasi faktual secara double check, karena memang dari dokumen administrasi yang kami miliki, Bapak Sugiono memiliki dua ijazah,” jelasnya.

Pertama diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia selaku lembaga negara atau kementerian yang menangani urusan pendidikan dasar dan menengah. Kedua, diterbitkan oleh SMA Taruna Nusantara di bawah Kemhan.

”Karena itu, pertama kalinya dalam rangka verifikasi faktual ijazah SMA atau setara SMA calon wakil presiden atas nama Bapak Sugiono, kami sengaja datang langsung ke instansi tertinggi yang bertanggung jawab mengeluarkan ijazah SMA Taruna Nusantara, yang berkebetulan SMA Taruna di bawah koordinasi Kementerian Pertahanan Republik Indonesia,” bebernya.

Sebagai menhan, lanjut Basarah, Sjafrie bertanggung jawab langsung atas dokumen yang dikeluarkan oleh SMA Taruna Nusantara. Sebagaimana telah disampaikan oleh Sjafrie, keabsahan dokumen ijazah itu sudah ditandatangani secara langsung oleh Sjafrie.

Selanjutnya, Ahmad Basarah akan mendatangi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk melakukan verifikasi faktual atas ijazah SMA Sugiono maupun Amran Sulaiman. Dalam kesempatan itu, kepala SMA Taruna Nusantara dan SMA 5 Bone.