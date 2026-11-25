JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Sugiono menyatakan sejak awal dirinya tidak tahu bakal dicalonkan sebagai salah satu kandidat wakil presiden oleh Presiden Prabowo Subianto.

Ia mengaku baru mengetahui namanya diusulkan setelah MPR RI mengumumkan secara terbuka nama-nama yang tercantum dalam surat usulan Presiden.

Sugiono menegaskan, pengusulan kandidat wakil presiden sepenuhnya merupakan kewenangan Presiden Prabowo.

“Semuanya kan selalu kita serahkan kepada beliau. Ini hak prerogatifnya Presiden dan tidak ada omongan,” kata Sugiono di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Rabu (25/11).

Baca Juga:Sugiono Sebut Pencalonannya Sebagai Wapres Prabowo adalah Sebuah Kehormatan

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra itu menyampaikan, pencalonan tersebut sebagai sebuah kehormatan.

Menurut dia, setiap amanah dan penugasan yang diberikan Presiden Prabowo merupakan bentuk kepercayaan yang patut dihargai.

"Bagi saya ini merupakan sebuah kehormatan. Setiap penugasan sejatinya adalah kehormatan yang diberikan, yang dipercayakan oleh Bapak Presiden," ucap Sugiono.

Terkait tahapan lanjutan, Sugiono menyerahkan seluruh proses pemilihan wakil presiden kepada MPR RI. Dia memastikan, akan mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan, termasuk memenuhi berbagai persyaratan yang diwajibkan bagi kandidat.

Ia juga mengaku tidak ada persiapan khusus untuk menghadapi pemilihan wakil presiden yang dijadwalkan berlangsung pada 11 Desember 2026.

Karena itu, dia memilih tetap menjalankan aktivitas pemerintahan seperti biasanya sebagai Menko PMK.

“Kita masih melakukan tugas-tugas seperti biasa," imbuhnya.

Alasan Prabowo Usulkan Amran dan Sugiono sebagai Cawapres Presiden Prabowo Subianto sebelumnya resmi mengusulkan Andi Amran Sulaiman dan Sugiono sebagai calon wakil presiden.

Alasan pemilihan kedua sosok tersebut menurut Prabowo ada beberapa, di antaranya adalah prestasi dan kesetiaan mereka.

Kedua nama cawapres pengganti Gibran Rakabuming Raka itu diserahkan Prabowo dalam selembar surat yang diserahkan kepada Pimpinan MPR RI pada Senin (23/11).

"Pertimbangannya adalah semata-mata prestasi, ya, pengabdian, kesetiaan kepada negara, dan ya, keyakinan saya bahwa mereka akan bekerja sebaik-baiknya," ucap Prabowo usai menyerahkan dua nama cawapres ke MPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Prabowo menyebut tidak hanya dua nama tersebut yang layak menjadi calon pendampingnya dalam sisa masa jabatan pemerintahan 2024-2029.

Namun, konstitusi membatasi dirinya hanya dapat mengusulkan dua nama cawapres ke MPR, sehingga akhirnya Amran dan Sugiono yang masuk.

Ia pun menegaskan bahwa keputusan mengusulkan Amran dan Sugiono merupakan hasil pertimbangannya, setelah berkonsultasi dengan partai politik koalisi dan sejumlah elite di Partai Gerindra.

"Saya tidak bisa terlalu lama konsultasi. Saya sudah konsultasi dengan partai koalisi pengusung yang ada di parlemen. Saya sudah berkonsultasi dengan Dewan Pembina Partai Gerindra," ujarnya.

Baca Juga:MPR Pastikan Status Kewarganegaraan Cawapres Amran dan Sugiono Tak Bermasalah

Lebih lanjut, Prabowo meyakini kedua tokoh tersebut mampu mengemban amanah apabila nantinya terpilih sebagai wakil presiden.

Prabowo berharap Amran maupun Sugiono dapat memberikan pengabdian terbaik bagi kepentingan bangsa.