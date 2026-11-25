JawaPos.com - Sejak jenazahnya ditemukan mengambang tanpa kepala di wilayah Perairan Maluku pada pertengahan April 2024, penanganan kasus kematian anak buah kapal (ABK) asal Jawa Tengah (Jateng) bernama Juanna Bay jalan di tempat. Komisi III DPR pun buka suara. Mereka mendorong penuntasan kasusnya sesegera mungkin.

Bila dihitung mundur ke belakang, penanganan kasus tersebut sudah berjalan dua tahun lebih. Namun, keluarga korban tidak kunjung mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. Menurut Anggota Komisi III DPR I Wayan Sudirta, korban yang diketahui bekerja di atas kapal penangkap ikan, Run Zeng 03, itu berhak mendapatkan keadilan.

Apalagi, kasusnya sudah berjalan dengan dugaan terjadinya tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan perbudakan. Susanti, istri korban, yang melaporkan kasus tersebut kepada polisi. Wayan menyebut, mandeknya penanganan kasus itu merupakan tamparan keras. Dia menegaskan bahwa kematian Juanna Bay bukan peristiwa biasa.

”Jika tragedi sekeji ini saja dibiarkan mengendap selama dua tahun tanpa kejelasan, dimana kehadiran negara untuk melindungi rakyat,” ungkap Wayan pada Rabu (25/11).

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Korban, kata Wayan, merupakan Warga Negara Indonesia (WNI). Dia melompat dari atas kapal bersama lima rekan sesama ABK. Tindakan itu dilakukan karena mereka sudah tidak tahan berada di atas kapal. Tidak lama setelahnya, korban ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa dengan kondisi jenazah tanpa kepala.

”Seorang warga negara Indonesia melompat ke laut lepas bersama lima rekannya demi melarikan diri dari apa yang mereka sebut sebagai neraka kedua, lalu ditemukan terhempas ombak dalam kondisi tak bernyawa tanpa kepala,” ucap dia.

Dari kasus itu, Komisi III DPR melihat ada pola kejahatan lintas negara yang berlapis dan sistematis. Selain dugaan kuat terjadinya praktik perbudakan modern dan TPPO terhadap para ABK, kapal Run Zeng 03 sudah beroperasi secara ilegal di wilayah Perairan Indonesia.

​”Ini bukan sekadar pelanggaran administratif atau persoalan hubungan industrial biasa. Ini adalah perampasan kedaulatan laut yang berjalan beriringan dengan perampasan martabat manusia,” ujarnya.

Untuk itu, Komisi III DPR mendorong agar dilakukan evaluasi menyeluruh dalam penanganan kasus tersebut. Wayan juga meminta pimpinan Polri melakukan evaluasi serius terhadap lambannya penanganan laporan dugaan TPPO, perbudakan, serta kematian tidak wajar Juanna Bay.

”Meminta Polda Maluku untuk memaparkan perkembangan penyelidikan kasus ini secara terbuka kepada publik dan keluarga korban. Transparansi adalah syarat mutlak untuk menjaga kepercayaan masyarakat serta memastikan tidak ada upaya pembiaran atau pengaburan fakta,” urainya.

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Lebih lanjut, Wayan menegaskan, aparat penegak hukum tidak boleh berhenti pada pelaku lapangan semata. Penyidikan harus menelusuri seluruh rantai dugaan kejahatan secara menyeluruh. Mulai dari agen atau perekrut ABK di dalam negeri, jaringan pengelolaan dan operasional kapal, dan pihak di balik layar.