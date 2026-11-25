JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Sugiono menyebut pengusulan namanya sebagai salah satu Calon Wakil Presiden (cawapres) oleh Presiden Prabowo Subianto merupakan sebuah kehormatan.

Menurut Sugiono, setiap amanah dan penugasan yang diberikan Presiden Prabowo merupakan bentuk kepercayaan yang patut dihargai.

“Bagi saya ini merupakan sebuah kehormatan. Setiap penugasan sejatinya adalah kehormatan yang diberikan, yang dipercayakan oleh Bapak Presiden. Dan, beliau juga seperti kita ketahui bersama sudah menyampaikan dua nama yang salah satunya adalah nama saya di situ. Ini adalah sebuah kehormatan yang diberikan,” kata Sugiono di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Rabu (25/11).

Sugiono mengklaim, sejak awal tidak mengetahui bahwa dirinya diusulkan sebagai salah satu cawapres oleh Presiden Prabowo.

Ia mengaku baru mengetahui hal tersebut setelah MPR RI mengumumkan secara terbuka nama-nama yang tercantum dalam surat usulan Presiden.

Menurut dia, pengusulan kandidat wakil presiden sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden. Karena itu, tidak ada pembicaraan sebelumnya antara dirinya dengan Prabowo mengenai pencalonan tersebut.

“Semuanya kan selalu kita serahkan kepada beliau. Ini hak prerogatifnya Presiden dan tidak ada omongan,” tegasnya.

Terkait tahapan lanjutan, Sugiono menyerahkan seluruh proses pemilihan wakil presiden kepada MPR RI.

Dia memastikan, akan mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan, termasuk memenuhi berbagai persyaratan yang diwajibkan bagi kandidat.

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra itu juga mengaku belum menyiapkan langkah khusus untuk menghadapi pemilihan wakil presiden yang dijadwalkan berlangsung pada 11 Desember 2026.

Untuk sementara, dia memilih tetap menjalankan aktivitas pemerintahan seperti biasanya sebagai Menko PMK.

“Kita masih melakukan tugas-tugas seperti biasa. Terima kasih, ya. Sorry, menunggu lama-lama,” jelasnya.

Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo Subianto telah menyerahkan dua nama kandidat wakil presiden kepada MPR RI, pada Senin (23/11).

Kedua nama yang diusulkan yakni, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman serta Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Sugiono.

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Sebagai bagian dari tahapan seleksi, kedua kandidat dijadwalkan menjalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Pusat TNI Angkatan Darat, Jakarta, pada Kamis (26/11).