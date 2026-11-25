JawaPos.com - Tim Verifikasi calon wakil presiden (cawapres) dari MPR menyambangi Mabes Polri pada Rabu (25/11), untuk memastikan Andi Amran Sulaiman dan Sugiono tidak memiliki catatan kriminal.

Mabes Polri juga sudah menerbitkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) atas nama kedua cawapres tersebut, dan dinyatakan tak pernah melanggar hukum.

Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menyampaikan bahwa Polri dalam posisi netral dan objektif.

Peran Korps Bhayangkara dalam proses pemilihan wapres pengganti Gibran Rakabuming Raka itu hanya memastikan kedua calon bebas dari segala catatan kriminal. Rekam jejak mereka diperiksa hingga dinyatakan tidak pernah melanggar hukum.

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”Kami juga telah menyampaikan bahwa SKCK atas nama Bapak Andi Amran Sulaiman dan Bapak Sugiono telah diterbitkan oleh Baintelkam Polri pada tanggal 23 November 2026, dengan keterangan tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apa pun,” kata Suyudi dalam keterangannya.

Suyudi mengungkapkan bahwa pemeriksaan rekam jejak itu dilakukan melalui sistem yang terhubung dengan data sejumlah lembaga penegak hukum.

Mulai Bareskrim Polri, Kejaksaan Agung (Kejagung), Mahkamah Agung (MA), Ditjen Pemasyarakatan, Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta berdasar pada data dan dokumen yang sudah disampaikan para cawapres.

”Polri akan terus memperkuat sinergi dengan MPR RI serta mendukung dan mengamankan setiap tahapan pengisian jabatan wakil presiden hingga tuntas agar seluruh berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Demikian yang dapat saya sampaikan,” ujarnya.

Tim Verifikasi datang dengan dipimpin oleh Ketua Tim Verifikasi Habiburokhman.

Menurut Habiburokhman, kedatangannya ke Mabes Polri dilakukan untuk melakukan verifikasi faktual terkait dua poin dalam Pasal 227 Undang-Undang (UU) Pemilu.

Yakni memastikan kedua cawapres tidak pernah melakukan tindak pidana dan tidak pernah terlibat dalam G30S PKI dan organisasi terlarang lainnya.