JawaPos.com - Tim Verifikasi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI memastikan tidak akan mendatangi langsung sekolah asal dua bakal calon wakil presiden (cawapres) yang diusulkan Presiden Prabowo Subianto, yakni Amran Sulaiman dan Sugiono.

Verifikasi faktual terhadap dokumen pendidikan keduanya akan dilakukan melalui kementerian terkait, yakni Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

Sekretaris Tim Verifikasi MPR RI Ahmad Basarah mengatakan, pihaknya hanya melakukan verifikasi terhadap kementerian terkait, sebagai pihak yang menaungi lembaga pendidikan masing-masing cawapres.

"Akan berlanjut ke Kementerian Pertahanan karena ada salah seorang calon yang ijazahnya diterbitkan oleh sebuah SMA yang di bawah kelembagaan Kementerian Pertahanan," kata Basarah usai verifikasi faktual di Kementerian Hukum (Kemenkum), Jakarta, Rabu (25/11).

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Sugiono diketahui merupakan lulusan SMA Taruna Nusantara di Magelang, Jawa Tengah. Lembaga pendidikan tersebut berada di bawah Kementerian Pertahanan (Kemenhan).

Setelah menyambangi Kemenhan, tim verifikasi dijadwalkan melanjutkan verifikasi faktual ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) pada sore hari.

Basarah menyebut, pihaknya telah berkomunikasi dengan Mendikdasmen Abdul Mu'ti agar pejabat terkait dapat dihadirkan dalam proses verifikasi faktual tersebut.

"Dan terakhir pada sore nanti, kami akan melakukan verifikasi faktual di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah," ujarnya.

Basarah berharap Dirjen Dikdasmen, kepala dinas pendidikan kabupaten/kota tempat sekolah asal kedua bakal cawapres, serta kepala sekolah masing-masing dapat hadir dalam verifikasi faktual.

Menurutnya, dengan kehadiran para pejabat tersebut, tim verifikasi dapat mencocokkan informasi pendidikan kandidat tanpa harus melakukan pemeriksaan langsung ke sekolah asal.

"Mudah-mudahan kepala sekolahnya juga sudah dihadirkan sehingga kami tidak perlu melakukan verifikasi faktual ke sekolahnya masing-masing. Karena sudah ada pejabat tertinggi di kementerian itu, yaitu Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia," pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, tim verifikasi MPR RI awalnya akan menyambangi sekolah masing-masing cawapres yang diusulkan Presiden Prabowo Subianto, yakni Amran Sulaiman dan Sugiono.