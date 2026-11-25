JawaPos.com - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI memastikan status kewargenegaraan dua kandidat calon wakil presiden (cawapres) yakni, Andi Amran Sulaiman Sugiono tidak ada masalah.

Hal itu disampaikan setelah MPR menerima kepastian hukum dari Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas.

Sebelumnya, MPR meminta klarifikasi faktual mengenai status dan riwayat kewarganegaraan keduanya sebagai cawapres, kepada Kementerian Hukum.

"Status keabsahan dan kebenaran dokumen: dinyatakan sah dan benar," kata Sekretaris Verifikasi MPR RI Ahmad Basarah saat menyambangi kantor Kemenkum, Jakarta, Rabu (25/11).

Kepastian status kewarganegaraan itu dilakukan sebagai upaya verifikasi faktual terhadap dua kandidat cawapres yang diusulkan Presiden Prabowo Subianto. Verifikasi dilakukan agar tidak ada permasalahan hukum di kemudian hari.

"Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tepatnya di Pasal 6 Ayat 1, bahwa calon presiden dan calon wakil presiden harus dipastikan status kewarganegaraannya sejak kelahirannya dan tidak pernah memperoleh kewarganegaraan lain," tegasnya.

Tak hanya bagi kandidat cawapres, lanjut Basarah, status kewarganegaraan istri masing-masing kedua cawapres juga tidak ada permasalahan hukum.

Menurut dia, istri Amran Sulaiman, bernama Martati juga tidak terdapat permasalahan kewarganegaraan.

Hal serupa juga tertuju pada istri Sugiono, bernama Marlyn Maisarah. Menurut Basarah, Kemenkum tidak menemukan permasalahan terhadap status kewarganegaraannya.

"Status keabsahan dan kebenaran dokumen: sah dan benar," jelasnya.

Sebelumnya, Kementerian Hukum (Kemenkum) melakukan pemeriksaan terhadap dokumen administrasi dan riwayat kewarganegaraan dua kandidat cawapres yang diusulkan Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menjelaskan, terdapat tiga pendekatan utama yang digunakan dalam proses pemeriksaan.

Hal itu meliputi verifikasi administratif, verifikasi substantif, serta penelusuran database dan arsip kewarganegaraan.

"Konstitusi menetapkan persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Ayat 1, khususnya dari aspek kewarganegaraan. Yaitu pertama, merupakan warga negara Indonesia sejak kelahirannya. Kedua, tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri," ucap Supratman saat menerima tim verifikasi MPR RI di Kantor Kemenkum, Jakarta.

Selain aspek administratif, Kemenkum juga melakukan verifikasi substantif untuk memastikan dasar hukum seseorang memperoleh kewarganegaraan Indonesia sejak lahir.

Pemeriksaan ini mencakup status kewarganegaraan orang tua serta kemungkinan perubahan status kewarganegaraan yang bersangkutan selama perjalanan hidupnya.

Tak hanya itu, pihaknya juga melakukan penelusuran database dan arsip kewarganegaraan terhadap keduanya.

Langkah ini bertujuan untuk memastikan ada tidaknya catatan administrasi terkait kehilangan kewarganegaraan Indonesia, perolehan kembali status kewarganegaraan Indonesia, maupun informasi mengenai kemungkinan penerimaan kewarganegaraan negara lain.

Dalam proses tersebut, Kemenkum turut memeriksa sejumlah dokumen kependudukan dan administrasi yang relevan.

Dokumen yang diteliti meliputi akta kelahiran, Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), paspor, serta akta perkawinan atau buku nikah apabila diperlukan.

Supratman menegaskan, seluruh dokumen tersebut tidak diperiksa secara terpisah. Setiap informasi di dalamnya akan dibandingkan secara menyeluruh untuk mendapatkan gambaran yang utuh mengenai identitas, status, dan riwayat kewarganegaraan kedua kandidat.

Dia juga memastikan, proses pemeriksaan berpegang pada prinsip objektivitas dan profesionalitas.

Menurutnya, kedua kandidat harus mendapatkan standar pemeriksaan yang sama tanpa perlakuan khusus ataupun pengaruh kepentingan di luar ketentuan hukum.

"Terhadap kedua calon wakil presiden harus diterapkan standar pemeriksaan yang sama, tanpa perlakuan istimewa dan tanpa dipengaruhi oleh kepentingan di luar ketentuan hukum," pungkasnya.