JawaPos.com - Pakar komunikasi politik Universitas Airlangga (Unair), Suko Widodo menyebut ada dua tantangan utama Calon Wakil Presiden (cawapres) Andi Amran Sulaiman dan Sugiono, yang harus dijawab saat salah satu dari mereka terpilih.

Dua tantangan mendesak yang wajib dijawab oleh figur pendamping presiden ke depan menurut Suko adalah stabilitas politik dan stabilitas ekonomi.

"Menurut saya, ada dua urgensi yang perlu diperhatikan, yakni stabilitas politik dan ekonomi. Dua hal ini yang perlu dimiliki sosok wakil yang ideal," ucap Suko kepada JawaPos.com, Rabu (25/11).

Saat disinggung apakah dua sosok ini sudah ideal untuk melengkapi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Suko menyatakan jawabannya baru bisa terlihat saat salah satunya terpilih dan bekerja bersama Presiden.

"Ideal dan tidaknya berkait dengan kebutuhan sosok yang bisa melengkapi untuk melaksanakan visi presiden," lanjutnya.

Suko menilai, pemilihan kedua figur menteri tersebut telah mempertimbangkan kombinasi pengalaman lapangan, keterwakilan wilayah, hingga kapasitas intelektual generasi muda.

Masing-masing kandidat juga membawa modal politik dan latar belakang yang saling melengkapi dalam struktur pemerintahan.

"Pak Amran punya pengalaman dan komunikasi luas dengan masyarakat. Ia juga representasi Indonesia timur. Mas Sugiono, muda dan memiliki kapasitas intelektual yang bagus," ujar Suko.

Sebelum kedua nama tersebut diserahkan ke MPR, nama Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad sempat santer diperbincangkan di ruang publik sebagai salah satu kandidat kuat.

Menanggapi tidak masuknya nama Dasco dalam daftar usulan ke MPR, Suko menilai Prabowo menyerap aspirasi dan masukan yang berkembang di tengah masyarakat, sekaligus menerapkan strategi pembagian peran guna menjaga soliditas pemerintahan.