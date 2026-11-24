JawaPos.com - Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto mendorong penguatan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) melalui dukungan anggaran yang memadai. Menurutnya, KPH memiliki posisi strategis sebagai ujung tombak pelestarian hutan sekaligus penggerak perekonomian masyarakat di sekitar kawasan hutan.

Pernyataan tersebut disampaikan Titiek saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) KPH se-Indonesia di Jogjakarta, Selasa (24/11).

Dia menilai, keberadaan KPH sangat penting karena menjadi pihak yang berhadapan langsung dengan pengelolaan dan kondisi hutan di berbagai daerah.

“KPH ini sangat penting karena merupakan ujung tombak pelestarian hutan di Indonesia yang bertugas untuk melestarikan hutan serta mengusahakan agar ekonomi di kawasan hutan ini berkembang,” kata Titiek.

Selain menjaga kelestarian lingkungan, Titiek menekankan bahwa KPH juga memiliki tanggung jawab untuk mengoptimalkan potensi ekonomi kawasan hutan. Pemanfaatan potensi tersebut diharapkan dapat membuka peluang usaha dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Dalam kesempatan itu, Titiek turut melihat sejumlah produk hasil pengembangan kawasan hutan yang dihasilkan masyarakat. Berbagai produk, seperti madu, kopi, dan komoditas lainnya, dinilai memiliki potensi untuk dikembangkan lebih jauh karena telah dikemas secara baik dan berpeluang menembus pasar yang lebih luas.

“Tentunya, tujuannya adalah untuk mensejahterakan masyarakat di kawasan tersebut,” ujarnya.

Melihat besarnya tanggung jawab yang diemban KPH, Titiek memastikan Komisi IV DPR akan berupaya memperjuangkan tambahan anggaran. Dukungan pembiayaan tersebut diperlukan agar KPH memiliki kemampuan yang lebih optimal dalam menjalankan fungsi pengelolaan dan perlindungan hutan.

“Namun, karena tugasnya yang begitu berat dan mulia, kami dari Komisi IV akan mengusahakan adanya tambahan dana supaya KPH ini bisa berjalan dengan baik. Insya Allah,” ucap Titiek.

Meski demikian, Titiek belum merinci besaran tambahan anggaran yang akan diperjuangkan untuk memperkuat KPH. Dia menyebut kebutuhan anggaran tersebut masih perlu dibahas lebih lanjut dengan mempertimbangkan berbagai kebutuhan di lapangan.