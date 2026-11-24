JawaPos.com - Polri perlu bekerja ekstra dalam mengungkap penyalahgunaan narkoba jelang periode Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru). Hal ini menyusul pengungkapan narkotika senilai Rp 1 triliun yang dilakukan oleh Tim gabungan Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) Bareskrim Polri, Ditjen Bea Cukai, dan BNN.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengatakan, pemberantasan korupsi harus menjadi fokus semua pihak. Sebab, dampak buruk yang ditimbulkan bisa sangat besar.

"Kami di Komisi III akan terus mendukung Pak Kapolri Suyudi beserta jajaran untuk gaspol pemberantasan narkoba. Bayangkan, setidaknya 600 ton narkotika sudah berhasil dicegah dan diberantas peredarannya," kata Sahroni kepada wartawan, Selasa (24/11).

Menurutnya, jumlah masyarakat yang diselamatkan dari pengungkapan ini sangat besar. Oleh karena itu, Polri perlu meningkatkan kinerjanya demi menjaga keselamatan masyarakat.

"Ini bukan sekadar angka, tetapi menurut hitungannya ada sekitar 2,6 juta jiwa yang berhasil diselamatkan dari ancaman penyalahgunaan narkoba. Saya melihat pemberantasan narkoba benar-benar menjadi prioritas serius di bawah kepemimpinan Pak Kapolri Suyudi,” imbuhnya.

Periode nataru dianggap menjadi waktu rawan peredaran narkoba. Bandar memanfaatkan momentum ini untuk menyuplai barang secara masif.

“Apalagi menjelang Nataru, para bandar biasanya memanfaatkan momentum meningkatnya aktivitas masyarakat untuk memasukkan dan mengedarkan narkoba," jelasnya.

Kinerja Polri dalam upaya pencegahan dan penindakan sangat dibutuhkan masyarakat. Sehingga, ancaman narkoba bisa dicegah.

"Pengungkapan sebesar ini sangat penting untuk memastikan masyarakat bisa merayakan akhir tahun dengan lebih aman dan kondusif. Pokoknya perang terhadap narkoba harus terus dilakukan tanpa kompromi," pungkas Sahroni.

Polri Amankan Narkoba Rp 1 Triliun Dittipidnarkoba Bareskrim Polri membongkar sindikat peredaran gelap narkoba jaringan internasional Indonesia-Malaysia. Dari operasi yang berlangsung di wilayah Sumatera tersebut, polisi telah menangkap lima orang tersangka dan menyita barang bukti dengan nilai mencapai Rp 1,014 triliun.

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Dalam konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, pada Senin (23/11), barang bukti yang diamankan terdiri atas sabu, ekstasi, dan ribuan cartridge mengandung etomidate. Direktur Tindak Pidana Narkoba (Dirtipidnarkoba) Bareskrim Polri Brigjen Pol Kristian Parluhutan Siagian menyatakan bahwa, penyelidikan terhadap jaringan tersebut dilakukan sejak November 2026.

”Derasnya penyelundupan dalam hal barang ilegal ini ke wilayah Sumatra tidak terlepas dari beberapa tempat dan konsumsi untuk akhir tahun,” kata dia kepada awak media.

Dalam operasi tersebut, penyidik kepolisian menangkap dua orang berinisial RR. Belakangan diketahui bahwa RR adalah mantan pebalap road race bernama lengkap Rio Rahmadsyah. Selain itu, tersangka lain yang diamankan oleh polisi adalah RA. Peran kedua tersangka adalah kurir dalam peredaran gelap narkoba di Sumatera.

Dari kedua tersangka, penyidik mengembangkan operasi hingga mengarah kepada AT yang berperan sebagai penerima sekaligus pencacah barang sebelum diedarkan kepada pemesan. Peran itu dilakukan oleh AT berdasar instruksi seorang pengendali berinisial A. Polisi kemudian kembali melakukan pengembangan sampai pada tersangka berinisial AN dan SBD.