JawaPos.com - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman baru saja diusulkan sebagai salah satu calon wakil presiden (Cawapres) oleh Presiden Prabowo Subianto ke Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Senin (23/11) sore.

Amran mengaku tidak mendapat pemberitahuan terlebih dahulu oleh Presiden mengenai pencalonan tersebut. Dirinya menegaskan tetap bekerja seperti biasa.

Pada Selasa (24/11) pagi, Mentan menerima kunjungan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Doddy Hanggodo di kantornya.

Tak membahas soal Cawapres, kunjungan Doddy dalam rangka berkoordinasi dengan Amran untuk penguatan infrastruktur irigasi untuk mendukung program swasembada pangan nasional.

Menurut Doddy, sejak awal bergabung dalam pemerintahan, dirinya mendapat arahan langsung mengenai kebutuhan infrastruktur yang harus diperkuat untuk mendukung pertanian, termasuk bendungan yang belum terhubung dengan jaringan irigasi.

“Dari awal waktu saya masuk di pemerintahan, komitmen saya adalah memusatkan pertanian, khususnya di urusan swasembada pangan. Saya arahan dari beliau dari awal. Bendungan-bendungan yang mana belum ada irigasi, beliau kasih tahu kita, kita tetap kerjakan,” ujar Doddy di Jakarta, Selasa (24/11).

Doddy mengatakan, arahan Mentan Amran tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan program swasembada pangan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto tidak berhenti dalam satu periode atau satu tahun produksi, tetapi dapat berlangsung secara berkelanjutan.

“Dari awal kami sudah (membahas) bagaimana agar swasembada pangan yang dicanangkan oleh Pak Presiden Prabowo tetap eksis. Enggak cuma satu tahun kemudian besok hilang. 2026 ada, 2027 terus dan seterusnya,” katanya.

Doddy menegaskan, pembangunan infrastruktur irigasi menjadi salah satu bentuk dukungan Kementerian PU terhadap sektor pertanian. Posisi Kementerian PU, menurutnya, adalah sebagai salah satu supporting unit dalam mewujudkan swasembada pangan.

“Bagaimanapun juga urusan swasembada pangan ada di beliau, saya supporting unit-nya saja, salah satu supporting unit beliau,” ujar Doddy.

Doddy juga menyebut Mentan Amran secara aktif memberikan arahan ketika Indonesia menghadapi El Nino ekstrem. Koordinasi tersebut tidak hanya berkaitan dengan penguatan irigasi, tetapi juga penanganan berbagai kondisi di daerah yang terdampak bencana hidrometeorologi.

“Apalagi pada saat kemarin awal-awal El Nino Godzilla. Beliau banyak sekali memberikan arahan, bimbingan. Termasuk yang Aceh, pada saat Aceh kena bencana hidrometeorologi, di Jawa Barat juga, di Flores juga, banyak beliau kasih bimbingan,” katanya.

Pertemuan antara kedua kementerian tersebut kembali membahas kebutuhan irigasi di sejumlah wilayah. Menteri PU mengatakan pembahasan diarahkan untuk mengidentifikasi infrastruktur yang masih diperlukan agar ketersediaan air dapat mendukung peningkatan produktivitas dan indeks pertanaman.

“Pasca pertemuan tadi, kebanyakan kita diskusi di irigasi. Mana-mana kira-kira yang perlu kami support lagi supaya kemudian para petani itu tidak hanya panen misalnya setahun sekali, tapi juga bisa panen dua sampai tiga kali,” jelasnya.

Sementara itu, Mentan Amran mengapresiasi respons cepat Kementerian PU dalam menangani kebutuhan irigasi pertanian, terutama ketika sektor pertanian menghadapi kekeringan akibat El Nino.

“Kita ini membahas irigasi, irigasi rakyat. Laporan dari lapangan ini kan baru saja kekeringan. Alhamdulillah Menteri PU luar biasa. Responsnya sangat cepat,” ujar Mentan Amran.

Mentan Amran menilai dukungan Kementerian PU menjadi bagian penting dalam menjaga produksi pangan nasional hingga memasuki penghujung periode El Nino.

“Sehingga kita di penghujung El Nino Godzilla, kita selamat berkat bantuan luar biasa dari Kementerian PU, Pak Menteri. Sekali lagi saya terima kasih kepada beliau,” katanya.

Mentan Amran juga menyampaikan kondisi stok beras nasional yang hingga kini masih berada pada posisi sekitar 4,5 juta ton. Angka tersebut, menurutnya, jauh lebih tinggi dibandingkan posisi stok pada akhir tahun sebelum pemerintahan Presiden Prabowo.