JawaPos.com - Ketua DPRD Kabupaten Solok Periode 2021-2024, Dodi Hendra menyambut optimis pemilihan Sugiono dan Andi Amran Sulaiman sebagai calon wakil presiden menggantikan Gibran Rakabuming Raka. Keduanya dianggap sebagai figur pilihan terbaik.

"Saya mengapresiasi penyerahan rekomendasi 2 nama calon wakil presiden ke Ketua MPR oleh Presiden Prabowo. Nama-nama tersebut adalah yang terbaik," kata Dodi dalam keterangan tertulis, Senin (23/11).

Tokoh Pemuda Sumatera Barat itu menilai, sosok Sugiono memiliki rekam jejak yang baik di dunia politik. Terakhir dia pernah mengemban jabatan sebagai Menteri Luar Negeri (Menlu) RI. Perjalanan politik ini dinilai layak untuk mendapat kepercayaan mendampingi Presiden Prabowo Subianto. Baca Juga: Genangan 150 Meter di Tol Cinere–Jagorawi Sudah Surut, Pemicunya Cuaca dan Saluran Pembuangan

"Sugiono memiliki kapasitas yang luar biasa baik di dunia legislatif dan Eksekutif dan perlu diingat bahwa bang Sugiono merupakan representasi dari anak muda," imbuhnya.

Sebagai sosok muda, Sugiono juga menunjukan sisi energik. Dia pun diyakini memahami persoalan yang dihadapi Indonesai sekarang.

"Dukungan ini merupakan sikap pribadi yang didasarkan pada perhatian terhadap perjalanan karier dan pengalaman yang telah dimiliki kandidat tersebut," pungkas Dodi.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyerahkan dua nama calon wakil presiden (cawapres) ke MPR RI. Keduanya adalah Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Sekjen Partai gerindra Sugiono.