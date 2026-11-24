Sugiono dan Amran Diusulkan Jadi Wapres, Eks Ketua DPRD Solok Singgung Soal Rekam Jejak
Ketua DPRD Kabupaten Solok Periode 2021-2024, Dodi Hendra bersama Sugiono. (Istimewa)
Dua nama cawapres itu diserahkan langsung Prabowo kepada MPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/11).
Dalam kesempatan itu, Prabowo tampak ditemani Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Sufmi Dasco Ahmad.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani menerima secara langsung surat dari Presiden Prabowo terkait dua nama calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Muzani menerima kehadiran Prabowo sekitar pukul 16.47 WIB.
"Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang amat tinggi kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto yang sore ini menghantar langsung usulan dua nama calon wakil presiden untuk mengisi kekosongan jabatan wakil presiden yang telah ditinggalkan oleh Mas Gibran," kata Muzani dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Di hadapan awak media, Muzani membuka secara langsung surat yang berisi dua nama cawapres. Muzani mengungkapkan, Prabowo menyodorkan nama Andi Amran Sulaiman dan Sugiono.
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