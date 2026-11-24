JawaPos.com - Keputusan Presiden Prabowo Subianto mengajukan nama Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Sugiono sebagai kandidat Wakil Presiden (Wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka dinilai memiliki dimensi politik yang lebih besar daripada sekadar mengisi posisi RI-2.

Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago, menilai langkah Prabowo mengusulkan dua kandidat tersebut perlu dilihat dari perspektif kesinambungan kepemimpinan nasional. Kedua nama tersebut menjadi bagian dari strategi politik jangka panjang Prabowo, terutama dalam memetakan konfigurasi kekuasaan menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029.

Sebab, figur yang nantinya terpilih sebagai wakil presiden memiliki waktu untuk membangun pengalaman pemerintahan, legitimasi politik, hingga kedekatan kerja dengan Prabowo selama sisa masa jabatan 2024–2029.

"Amran dan Sugiono bukan sekadar kandidat wakil presiden. Ini bisa menjadi bagian dari konfigurasi politik 2029. Bagi Prabowo, wakil presiden bukan hanya pendamping untuk menyelesaikan pemerintahan, tetapi juga berpotensi menjadi figur yang dipersiapkan untuk menjaga kesinambungan kepemimpinan nasional," kata Arifki kepada JawaPos.com, Selasa (24/11).

Dia menjelaskan, setidaknya terdapat dua pertimbangan politik yang dapat dibaca dari keputusan Prabowo tersebut. Pertama, kebutuhan menghadirkan sosok yang mampu mendukung efektivitas pemerintahan.

Kedua, adanya kepentingan jangka panjang untuk menyiapkan kesinambungan kepemimpinan apabila Prabowo kembali mencalonkan diri dalam Pilpres 2029.

Meski demikian, Arifki melihat langkah tersebut tidak terlepas dari potensi dinamika di tubuh koalisi pemerintahan. Ia tak memungkiri, partai koalisi pendukung Prabowo memiliki kepentingan politik masing-masing, termasuk mempersiapkan kader terbaik untuk mendapatkan posisi strategis dalam kontestasi politik mendatang.

"Di sinilah potensi gesekan politiknya. Partai-partai koalisi mungkin tidak keberatan mendukung Prabowo dua periode, tetapi mereka tentu ingin memiliki kesempatan mengusung kadernya sendiri. Jika sejak sekarang muncul figur yang mendapatkan ruang untuk membangun legitimasi sebagai penerus, maka kompetisi internal koalisi bisa dimulai lebih awal," tegasnya.

Menurutnya, tantangan terbesar Prabowo adalah menjaga keseimbangan antara kepentingan menyiapkan regenerasi kepemimpinan dengan upaya mempertahankan kekompakan partai-partai pendukung pemerintah. Kedua agenda tersebut membutuhkan pengelolaan politik yang cermat agar tidak saling berbenturan.

"Prabowo membutuhkan loyalitas dan stabilitas politik, tetapi partai koalisi juga membutuhkan ruang regenerasi. Jangan sampai konsolidasi menuju periode kedua justru membuat partai-partai pendukung merasa hanya menjadi penonton dalam penentuan arah kepemimpinan berikutnya," ucapnya.

Arifki menambahkan, siapa pun yang nantinya ditetapkan MPR sebagai wakil presiden akan memperoleh keuntungan politik tersendiri.

Posisi tersebut dinilai memberikan kesempatan untuk terlibat langsung dalam pemerintahan, memahami proses pengambilan kebijakan strategis, sekaligus membangun rekam jejak sebagai salah satu figur penting dalam kepemimpinan nasional.