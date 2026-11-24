JawaPos.com - Panitia Ad Hoc (PAH) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tengah membahas mekanisme pemilihan calon wakil presiden (cawapres) yang diusulkan Presiden Prabowo Subianto, yakni Andi Amran Sulaiman dan Sugiono.

Dalam rapat tersebut, Anggota MPR asal Fraksi PDIP, Utut Adianto mendorong agar proses penentuan wakil presiden mengedepankan musyawarah mufakat dibandingkan pemungutan suara atau voting.

Menurut dia, mekanisme tersebut menjadi kesempatan untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan.

Rapat yang digelar di Ruang GBHN Nusantara V, Kompleks Parlemen, Selasa (24/11) itu sendiri dipimpin Ketua Harian Pelaksana Panitia Ad Hoc Benny K Harman.

"Kita setuju dengan timeline, dengan mengundang pakar, kita setuju pekerjaan dengan seksama. Hanya satu yang saya ingin mohon persetujuan. Kita ingin voting atau musyawarah mufakat?" kata Utut dalam pembahasan tersebut.

Utut menilai, pemungutan suara memang dapat membuat proses pemilihan berjalan lebih cepat dan sederhana.

Namun, dia mengingatkan bahwa sila keempat Pancasila mengajarkan pentingnya musyawarah untuk mencapai mufakat.

"Kalau kita voting, ini sebenarnya pekerjaan bisa dipercepat dan mudah. Pancasila di sila keempat mengajarkan kita musyawarah mufakat. Ini kesempatan emas untuk mewujudkan Pancasila is still alive. Itu bukan hanya kata-kata atau dihafalin anak SD," jelasnya.

Utut menjelaskan, melalui musyawarah, kedua kandidat dapat diundang untuk berdiskusi dan mencari kesepakatan mengenai sosok yang dinilai paling tepat.

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Dia berharap proses tersebut menghasilkan keputusan yang dapat diterima dengan lapang dada, bukan keputusan yang menempatkan salah satu kandidat sebagai pihak yang kalah.

"Kalau ini bisa jalan, kan tinggal nanti rembukan kedua orang itu kita undang, kita rembuk mana yang dianggap paling pas, ada kelegawaan. Kalau angka, itu menunjukkan kekalahan. Tentu ada baiknya karena ini nanti end user-nya Bapak Presiden," tuturnya.

Lebih lanjut, Utut berharap pembahasan di Tim Ad Hoc MPR tidak berlangsung terlalu lama.

Menurut dia, proses yang dilakukan secara cermat tetap harus mempertimbangkan waktu agar masyarakat tidak terlalu lama menunggu kepastian pengisian jabatan wakil presiden.

"Jadi sekali lagi, inilah batu uji sesungguhnya, apakah Pancasila menjadi hiasan kata-kata atau itu benar-benar our living ideology. Jadi itu saja, yang lainnya kami ikut," jelasnya.

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Merespons pernyataan Utut, Benny menyatakan pihaknya perlu mengundang ahli tata negara untuk membahas mekanisme pemilihan cawapres.

Nantinya, setiap mekanisme yang diusulkan akan dibawa ke dalam pembahasan rapat gabungan (ragab).

"Jadi ini opsi-opsi kalau nanti kita bawa ke Ragab, karena sesuai dengan tatib kalau saya tidak salah, kita di PAH tidak mengambil keputusan apapun. Nah kalau ada yang bulat kita sampaikan, tapi kalau misalnya opsi, kita sampaikan opsi itu untuk diputuskan di Paripurna," ucapnya.

Benny menekankan Panitia Ad Hoc tidak bisa memutuskan secara sepihak terkait mekanisme pemilihan wakil presiden.

Menurut dia, terkait mekanisme melalui voting atau musyawarah mufakat nantinya akan disepakati dalam rapat gabungan.