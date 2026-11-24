JawaPos.com - PDI Perjuangan merespons dua nama calon wakil presiden (cawapres) yang diusulkan Presiden Prabowo Subianto ke MPR RI, pada Senin (23/11). Kedua kandidat cawapres itu yakni, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Sugiono

Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menilai, kedua kandidat cawapres belum menjadi sosok paling ideal untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto sebagai wakil presiden. Namun, ia memahami keputusan pengusulan kandidat cawapres merupakan hak prerogatif presiden.

"Siapapun yang diusulkan, itu hak prerogatif presiden, tinggal kita melihat apakah akan bermanfaat dalam mengurangi beban yang dihadapi pemerintahan ke depan," kata Deddy kepada wartawan, Selasa (24/11).

Deddy berpandangan, Amran maupun Sugiono bukan figur yang paling ideal untuk mengisi posisi orang nomor dua di pemerintahan dalam situasi saat ini. Dia menilai, masing-masing memiliki karakter dan kapasitas yang perlu dipertimbangkan berdasarkan kebutuhan pemerintahan.

Menurut Deddy, Amran lebih tepat ditempatkan sebagai pelaksana kebijakan atau program pemerintah. Karakter Amran yang keras dan dominan dinilai memiliki kelebihan untuk menjalankan pengawasan serta pengendalian program secara langsung. Namun, karakter tersebut belum tentu layak untuk menghadapi dinamika politik yang membutuhkan kemampuan membangun kesepakatan.

"Amran Sulaiman itu lebih cocok sebagai eksekutor kebijakan atau program, bukan sebagai solidarity maker consensus builder. Karakternya yang keras dan dominan sangat baik untuk micro management tetapi cenderung akan menyulitkan dalam situasi "konflik" dengan tensi tinggi di bidang politik, ekonomi dan kondisi geopolitik saat ini," ujarnya.

Dia mengingatkan, karakter tersebut justru berpotensi menambah persoalan bagi Presiden apabila tidak diimbangi dengan kemampuan meredam ketegangan. Selain itu, Deddy menyoroti keterlibatan Amran dalam sejumlah aktivitas bisnis yang dinilai masih menjadi pertanyaan publik maupun investor.

"Kalau karakter tersebut tidak dimoderasi malah akan berpotensi menjadi beban baru bagi presiden. Keterlibatan Amran dalam berbagai aktivitas bisnis yang dipertanyakan publik dan investor juga akan menjadi titik lemah Amran sebagai Wapres," tegasnya.

Sementara itu, Deddy menilai sosok Sugiono juga memiliki sejumlah keterbatasan untuk menjalankan peran sebagai wakil presiden. Dia menyoroti faktor usia, pengalaman, serta kapasitas kepemimpinan yang dinilai belum cukup untuk mengonsolidasikan berbagai kekuatan di pemerintahan, birokrasi, politik, maupun kalangan pelaku ekonomi.

"Sugiono mungkin akan kesulitan untuk berkontribusi besar karena usia, pengalaman dan leadership yang kurang memadai. Sulit membayangkan Sugiono mampu memobilisasi elit pemerintahan, birokrasi, elit politik dan para pelaku ekonomi. Juga sulit berharap dia bisa berperan sebagai mitra diskusi yang setara bagi presiden," ungkap Deddy.

Meski menyampaikan sejumlah catatan kritis, Deddy menegaskan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan Prabowo. Dia juga menilai proses pemilihan di MPR serta respons masyarakat akan menjadi bagian penting dalam menentukan dinamika politik berikutnya.

"Tetapi apapun itu saya kira adalah pilihan politik presiden, tinggal kita melihat bagaimana reaksi publik dan dinamika pemilihan di MPR. Siapapun yang terpilih nanti tentu harus ikut berpikir soal kepentingan rakyat, bangsa dan negara," jelasnya.

Alasan Prabowo Usulkan Amran dan Sugiono sebagai Cawapres

Presiden Prabowo Subianto resmi mengusulkan Andi Amran Sulaiman dan Sugiono sebagai calon wakil presiden. Alasan pemilihan kedua sosok tersebut menurut Prabowo ada beberapa, di antaranya adalah prestasi dan kesetiaan mereka.

Kedua nama cawapres pengganti Gibran Rakabuming Raka itu diserahkan Prabowo dalam selembar surat yang diserahkan kepada Pimpinan MPR RI pada Senin (23/11).

Prabowo mengungkapkan alasan di balik keputusannya mengusulkan kedua nama tersebut sebagai cawapres. Ia menyebut, pertimbangan utama dalam menentukan kedua nama tersebut didasarkan pada rekam jejak prestasi, pengabdian, serta kesetiaan terhadap negara.

"Pertimbangannya adalah semata-mata prestasi, ya, pengabdian, kesetiaan kepada negara, dan ya, keyakinan saya bahwa mereka akan bekerja sebaik-baiknya. Saya ingin tekankan, tidak berarti hanya dua orang ini yang memenuhi syarat. Banyak yang baik," ucap Prabowo usai menyerahkan dua nama cawapres ke MPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Prabowo mengakui tidak hanya dua nama tersebut yang layak menjadi calon pendampingnya dalam sisa masa jabatan pemerintahan 2024-2029. Namun, konstitusi membatasi dirinya hanya dapat mengusulkan dua nama cawapres ke MPR.

Ia pun menegaskan, keputusan mengusulkan Amran dan Sugiono merupakan hasil pertimbangannya setelah melakukan konsultasi dengan partai politik koalisi dan sejumlah elite di Partai Gerindra.

"Saya tidak bisa terlalu lama konsultasi. Saya sudah konsultasi dengan partai koalisi pengusung yang ada di parlemen. Saya sudah berkonsultasi dengan Dewan Pembina Partai Gerindra," ujarnya.

Lebih lanjut, Prabowo meyakini kedua tokoh tersebut mampu mengemban amanah apabila nantinya terpilih sebagai wakil presiden. Prabowo berharap Amran maupun Sugiono dapat memberikan pengabdian terbaik bagi kepentingan bangsa.