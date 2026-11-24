JawaPos.com – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengaku tidak pernah diberi tahu oleh Presiden Prabowo Subianto, bahwa namanya diusulkan sebagai salah satu kandidat calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka.

Ia mengaku tidak menyangka namanya masuk dalam dua pilihan yang diusulkan oleh Prabowo ke Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Senin (23/11). "Enggak ada (komunikasi) sama sekali," kata Amran, di Jakarta, Selasa (24/11).

Dia mengatakan, hingga saat ini dirinya tetap menjalankan tugasnya sebagai Menteri Pertanian seperti biasa.

Menurut Amran, masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan, terutama terkait pelayanan kepada masyarakat dan kebutuhan petani.

"Kami hari ini kerja seperti biasa, melayani masyarakat. Seperti tadi, ada irigasi yang harus diperbaiki, akan kami tindak lanjuti. Biarlah takdir berkata," ujarnya.

Amran menegaskan, dirinya hanya bisa berupaya memberikan yang terbaik bagi masyarakat, khususnya petani Indonesia.

Dia juga menyerahkan keputusan akhir kepada Presiden serta lembaga negara yang berwenang.

"Kami ikut pada takdir. Kami hanya mampu berusaha yang terbaik untuk masyarakat, khususnya petani Indonesia," imbuhnya.

Terkait persiapan administrasi sebagai kandidat, Amran mengungkapkan bahwa dirinya baru mulai mengumpulkan dokumen pada Senin malam (23/11) usai diumumkan.

Sebab, sebelumnya dia tidak pernah membayangkan akan masuk dalam daftar cawapres. "Memang belum mempersiapkan, baru tadi malam kita persiapkan data-data," jelasnya.

Dia juga mengaku belum mengetahui secara pasti jadwal kedatangan tim verifikasi yang nantinya akan memeriksa sejumlah dokumen dan rekam jejak, termasuk mendatangi rumah serta sekolahnya. Namun, Amran menyatakan tidak keberatan dengan proses tersebut. "Kita tunggu saja. Nggak apa-apa," tuturnya.

Amran juga menanggapi pujian Prabowo yang menyebut kandidat cawapres pilihannya memiliki prestasi, kesetiaan kepada negara, dan pengabdian.

Dia menilai seluruh menteri di Kabinet Merah Putih telah bekerja keras menjalankan tugas masing-masing.

"Semua menteri berprestasi. Semua menteri kerja keras. Jadi, sekali lagi, apa keputusan Bapak Presiden, apa keputusan MPR DPR RI, itu terbaik untuk negara," ungkapnya.