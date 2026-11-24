Amran dan Sugiono Jadi Calon Wapres, OSO Berharap Bisa Makmurkan Daerah
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura, Oesman Sapta (OSO). (Istimewa)
JawaPos.com - Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta (OSO) berharap siapapun yang menjadi wakil presiden menggantikan Gibran Rakabuming Raka bisa membawa kemakmuran bagi daerah. Baginya, antara Sugiono dan Andri Amran Sulaiman adalah sosok terbaik hasil pilihan Presiden Prabowo Subianto.
OSO mengatakan, siapapun nantinya yang terpilih merupakan orang pilihan Prabowo. Keduanya saat dicalonkan diyakini sudah mendapat kepercayaan presiden.
"Jadi siapa pun yang dipilih oleh MPR, itu adalah pilihan Presiden. Bukan juga pilihannya MPR," ujar OSO kepada wartawan, Senin (23/11) malam.
Mantan Ketua DPD RI ini meminta sosok yang nantinya terpiliha harus melalui penilaian rekam jejak, kemampuan, serta kedekatan dengan Presiden. Dengan begitu, tingkat penerimaan publik akan tinggi.
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"Menurut saya, siapa pun yang dipercaya oleh Presiden, itu tidak ada yang dikalahkan," tegasnya.
Di luar proses pemilihan, OSO berharap, Wapres terpilih dapat memperkuat keberpihakan kepada daerah. Menurutnya, pemerataan kesejahteraan harus menjadi perhatian utama Pemerintah karena kemakmuran Indonesia berawal dari kemakmuran daerah.
"Kalau mau memakmurkan bangsa ini, harus daerahnya dulu makmur. Baru ada Indonesia makmur," tuturnya.
Untuk mewujudkan hal tersebut, OSO mendorong Pemerintah menghidupkan kembali semangat Undang-Undang Otonomi Daerah. Utamanya, memperbaiki pembagian kewenangan dan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Sistem pembangunan nasional tidak boleh terjadi secara sentralistik. Daerah perlu mendapat perhatian sama dan alokasi anggaran yang sesuai kebutuhan.
Dia pun menyoroti pentingnya subsidi silang antardaerah dan obligasi daerah, sebagai alternatif pembiayaan pembangunan. Menurutnya, instrumen tersebut dapat membantu daerah mengembangkan infrastruktur dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Kalau daerahnya lebih, tapi pembagian kepada daerahnya kurang, itu kan ada subsidi silang yang bisa dilakukan antardaerah. Maka itu obligasi daerah menjadi penting," tandasnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyerahkan dua nama calon wakil presiden (cawapres) ke MPR RI. Keduanya adalah Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Sekjen Partai gerindra Sugiono.
Dua nama cawapres itu diserahkan langsung Prabowo kepada MPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/11).
Dalam kesempatan itu, Prabowo tampak ditemani Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Sufmi Dasco Ahmad.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani menerima secara langsung surat dari Presiden Prabowo terkait dua nama calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Muzani menerima kehadiran Prabowo sekitar pukul 16.47 WIB.
"Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang amat tinggi kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto yang sore ini menghantar langsung usulan dua nama calon wakil presiden untuk mengisi kekosongan jabatan wakil presiden yang telah ditinggalkan oleh Mas Gibran," kata Muzani dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Di hadapan awak media, Muzani membuka secara langsung surat yang berisi dua nama cawapres. Muzani mengungkapkan, Prabowo menyodorkan nama Andi Amran Sulaiman dan Sugiono.
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