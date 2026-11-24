JawaPos.com - Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta (OSO) berharap siapapun yang menjadi wakil presiden menggantikan Gibran Rakabuming Raka bisa membawa kemakmuran bagi daerah. Baginya, antara Sugiono dan Andri Amran Sulaiman adalah sosok terbaik hasil pilihan Presiden Prabowo Subianto.

OSO mengatakan, siapapun nantinya yang terpilih merupakan orang pilihan Prabowo. Keduanya saat dicalonkan diyakini sudah mendapat kepercayaan presiden.

"Jadi siapa pun yang dipilih oleh MPR, itu adalah pilihan Presiden. Bukan juga pilihannya MPR," ujar OSO kepada wartawan, Senin (23/11) malam.

Mantan Ketua DPD RI ini meminta sosok yang nantinya terpiliha harus melalui penilaian rekam jejak, kemampuan, serta kedekatan dengan Presiden. Dengan begitu, tingkat penerimaan publik akan tinggi.

"Menurut saya, siapa pun yang dipercaya oleh Presiden, itu tidak ada yang dikalahkan," tegasnya.

Di luar proses pemilihan, OSO berharap, Wapres terpilih dapat memperkuat keberpihakan kepada daerah. Menurutnya, pemerataan kesejahteraan harus menjadi perhatian utama Pemerintah karena kemakmuran Indonesia berawal dari kemakmuran daerah.

"Kalau mau memakmurkan bangsa ini, harus daerahnya dulu makmur. Baru ada Indonesia makmur," tuturnya.

Untuk mewujudkan hal tersebut, OSO mendorong Pemerintah menghidupkan kembali semangat Undang-Undang Otonomi Daerah. Utamanya, memperbaiki pembagian kewenangan dan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Sistem pembangunan nasional tidak boleh terjadi secara sentralistik. Daerah perlu mendapat perhatian sama dan alokasi anggaran yang sesuai kebutuhan.

Dia pun menyoroti pentingnya subsidi silang antardaerah dan obligasi daerah, sebagai alternatif pembiayaan pembangunan. Menurutnya, instrumen tersebut dapat membantu daerah mengembangkan infrastruktur dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Kalau daerahnya lebih, tapi pembagian kepada daerahnya kurang, itu kan ada subsidi silang yang bisa dilakukan antardaerah. Maka itu obligasi daerah menjadi penting," tandasnya.