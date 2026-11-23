JawaPos.com - Nama Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menjadi perhatian publik setelah diusulkan menjadi salah satu kandidat calon wakil presiden (cawapres) oleh Presiden Prabowo Subianto ke MPR RI, pada Senin (23/11). Amran merupakan satu dari dua kandidat cawapres yang diserahkan Prabowo sebagai pengganti Gibran Rakabuming Raka.

Selain Amran, Prabowo turut menyerahkan nama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Sugiono. Baik, Amran dan Sugiono saat ini berada di kabinet pemerintahan Presiden Prabowo.

Amran bukan orang baru di pemerintahan, Amran tercatat menduduki posisi Menteri Pertanian sejak pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) pada periode 2014-2019. Pria kelahiran Bone, Sulawesi Selatan, 27 April 1968 itu kemudian terpilih lagi sebagai Mentan pada Kabinet Merah Putih pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Harta Kekayaan Amran Sulaiman Capai Rp 1,7 Triliun. Amran Sulaiman tercatat memiliki harta kekayaan senilai total Rp 1.721.413.658.505 atau Rp 1,7 triliun. Nilai harta kekayaan itu sebagaimana dilaporkan dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), pada 14 Maret 2026 untuk tahun periodik 2025.

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Sepupu dari pengusaha asal Kalimantan Selatan, Andi Syamsuddin Arsyad atau yang lebih dikenal dengan nama Haji Isam itu tercatat memiliki harta berupa tanah dan bangunan sebanyak 60 bidang, yang tersebar di wilayah Makassar, Gowa, Bone, Pangkajene, dan Jakarta Selatan. Harta tidak bergerak milik Amran itu sejumlah Rp 304.120.937.750 atau Rp 304 miliar.

Selain itu, Amran juga tercatat memiliki harta berupa alat transportasi sebanyak 10 unit, di antaranya mobil Hummer Jeep tahun 2009, Toyota Camry tahun 2005, Toyota Fortuner tahun 2006, Toyota Kijang Innova tahun 2005, Toyota Alphard tahun 2019, Mini Cooper S Countryman tahun 2018, Honda Brio Satya tahun 2021, Mercedes Benz Maybach S-Class tahun 2021, serta dua unit Toyota Alphard tahun 2018. Jika ditotalkan, harta bergerak milik Amran sejumlah Rp 18.664.760.000.

Amran juga tercatat memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp 2.814.812.500. Tak hanya itu, ia juga mengklaim memiliki harta berupa surat berharga mencapai Rp 1.113.894.000.000 atau Rp 1,1 triliun.

Sarjana lulusan Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin (Unhas), Makassar itu juga mengklaim memiliki kas dan setara kas sejumlah Rp 595.749.878.155, dan harta lainnya senilai Rp 38.520.100.