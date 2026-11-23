JawaPos.com - Pengamat politik menilai pengajuan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Sugiono dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sebagai calon Wakil Presiden (Wapres) menunjukkan dinamika konsolidasi elite Partai Gerindra. Dalam proses tersebut, Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad dinilai memiliki peran dalam menjaga komunikasi dan momentum politik.

Presiden Prabowo Subianto resmi mengajukan dua nama tersebut kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden yang ditinggalkan Gibran Rakabuming Raka. Surat pengajuan diserahkan langsung Prabowo kepada Ketua MPR Ahmad Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/11/2026).

Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro melihat dinamika menjelang pengumuman tersebut menarik untuk dicermati. Sebab, perhatian publik sebelumnya banyak tertuju kepada Dasco yang sempat diperbincangkan sebagai salah satu kandidat Wapres.

Menurut Agung, situasi tersebut dapat dianalisis melalui teori agenda-setting, strategic ambiguity, dan political signaling. Ketiganya berkaitan dengan pembentukan perhatian publik, pengelolaan pilihan politik, serta pesan yang disampaikan elite melalui sikap dan tindakan mereka.

"Menurut saya, dinamika ini memperlihatkan orkestrasi politik yang menarik. Dasco menjadi figur yang menyerap perhatian publik, sementara Sugiono akhirnya muncul sebagai salah satu dari dua nama yang diajukan Presiden Prabowo. Ini menunjukkan bagaimana pengelolaan momentum dan pengambilan keputusan politik dapat berjalan dalam satu arah," ujarnya.

Ia menilai, perhatian terhadap Dasco tidak terlepas dari posisinya sebagai salah satu tokoh sentral dalam komunikasi politik Gerindra. Sikap Dasco yang menyerahkan kewenangan pengusulan calon Wapres kepada Prabowo juga dinilai sebagai bentuk penghormatan terhadap kepemimpinan partai.

"Dasco memperlihatkan bahwa kepentingan organisasi dan keputusan Presiden ditempatkan di atas ambisi personal. Dalam pembacaan saya, sikap seperti ini memiliki arti penting karena menjaga agar proses politik tidak berubah menjadi persaingan terbuka di internal Gerindra," ungkapnya.

Dasco Kelola Momentum, Prabowo Tentukan Langkah Agung menjelaskan, dalam teori strategic ambiguity, aktor politik dapat mempertahankan sejumlah pilihan tanpa harus mengungkapkan preferensi akhirnya kepada publik. Cara tersebut memberi ruang bagi pengambil keputusan untuk mempertimbangkan berbagai faktor sebelum menentukan pilihan.

Menurutnya, pengajuan Sugiono dan Amran memperlihatkan bahwa nama yang paling banyak diperbincangkan publik tidak selalu menjadi pilihan akhir.

"Dasco mengelola momentum politik, sementara Presiden Prabowo memegang keputusan strategis. Saya melihat adanya keselarasan sikap yang menarik antara kepemimpinan Presiden dan elite Gerindra dalam menghadapi dinamika ini," katanya.

Agung juga mengaitkan situasi tersebut dengan teori elite cohesion atau kohesi elite. Teori ini menekankan pentingnya keselarasan, koordinasi, dan disiplin di antara para pemimpin organisasi politik.

Ia melihat posisi Dasco sebagai Ketua Harian, Sugiono sebagai Sekretaris Jenderal, serta Prabowo sebagai Ketua Umum sekaligus Ketua Dewan Pembina Gerindra menjadi konteks penting dalam membaca hubungan politik ketiganya.

"Jika menggunakan perspektif kohesi elite, saya melihat adanya keselarasan politik yang patut dicermati. Dasco menjalankan peran komunikasi dan konsolidasi, Sugiono muncul sebagai salah satu calon yang diusulkan, sementara Presiden Prabowo tetap menjadi pengambil keputusan. Bagi saya, ini merupakan gambaran orkestrasi politik yang terukur," tuturnya.

Agung menambahkan, soliditas politik tidak selalu ditunjukkan melalui keseragaman pernyataan. Hal itu juga dapat terlihat dari kemampuan para elite menjaga keselarasan langkah hingga keputusan diambil.

"Yang menarik adalah bagaimana dinamika pencalonan tidak berkembang menjadi pertarungan terbuka antara figur-figur Gerindra. Saya membaca ini sebagai salah satu indikator disiplin organisasi dan konsolidasi kepemimpinan," ujarnya.

Sugiono dan Amran dalam Pertimbangan Politik Munculnya nama Sugiono menjadi perhatian karena posisinya sebagai Sekretaris Jenderal Gerindra sekaligus Menko PMK. Sementara itu, Andi Amran Sulaiman merupakan Menteri Pertanian yang memiliki pengalaman di bidang pertanian dan ketahanan pangan.

Agung menilai, kombinasi posisi kepartaian dan pemerintahan yang dimiliki kedua calon menjadi salah satu aspek dalam membaca pertimbangan pengisian jabatan Wapres.

Menurutnya, pengajuan dua nama tersebut tidak hanya berkaitan dengan dinamika internal partai, tetapi juga kebutuhan pemerintahan dan kesinambungan pembangunan nasional.

"Perhatian publik sebelumnya banyak tertuju kepada Dasco. Namun, ketika keputusan Presiden diumumkan, Sugiono justru menjadi salah satu nama yang diajukan. Dalam analisis saya, dinamika ini memperlihatkan pentingnya pengelolaan ekspektasi politik," katanya.

Agung juga menggunakan teori permainan atau game theory untuk menjelaskan dinamika menjelang pengajuan calon Wapres. Dalam teori tersebut, setiap aktor politik mempertimbangkan pilihan, respons pihak lain, serta konsekuensi dari keputusan yang diambil.

Menurutnya, pengelolaan informasi dan momentum dapat menjadi bagian dari strategi untuk menjaga ruang pengambilan keputusan.

"Dalam politik, kemampuan membaca waktu sama pentingnya dengan kemampuan menentukan pilihan. Saya melihat Prabowo dan elite Gerindra berhasil menjaga ruang keputusan hingga dua nama resmi diajukan. Dasco memiliki peran yang menarik dalam dinamika tersebut," ungkapnya.

Meski demikian, Agung menegaskan bahwa pembacaan mengenai orkestrasi politik tersebut merupakan interpretasi atas rangkaian peristiwa dan sikap elite yang terlihat di ruang publik. Penilaian itu bukan keterangan langsung mengenai pembagian peran internal Partai Gerindra.

MPR Tentukan Wakil Presiden Terpilih Sebelumnya, Presiden Prabowo menyerahkan surat berisi dua nama calon Wapres kepada Ketua MPR RI Ahmad Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/11/2026). Kedua nama yang diusulkan adalah Andi Amran Sulaiman dan Sugiono.

Selanjutnya, MPR akan memproses usulan tersebut melalui mekanisme konstitusional. Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, apabila terjadi kekosongan jabatan Wapres, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wapres dari dua calon yang diusulkan Presiden paling lambat 60 hari sejak kekosongan terjadi.

Agung menilai, tahapan berikutnya menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas politik dan memastikan proses pengisian jabatan berjalan sesuai ketentuan konstitusi.

"Pada akhirnya, keputusan mengenai siapa yang menjadi Wakil Presiden berada di tangan MPR. Namun, dinamika sebelum pengajuan dua nama ini memberikan gambaran menarik tentang hubungan antara kepemimpinan, komunikasi politik, dan soliditas organisasi," jelasnya.

Ia menegaskan, kepemimpinan politik tidak hanya berkaitan dengan kemampuan mengambil keputusan, tetapi juga menjaga koordinasi di antara para aktor yang terlibat.