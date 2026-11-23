JawaPos.com - Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi merespons pengusulan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Sugiono, sebagai dua kandidat calon wakil presiden (cawapres) yang diusulkan Presiden Prabowo Subianto ke MPR RI. Ia menilai, kedua figur tersebut memiliki kapasitas untuk mendampingi Prabowo sebagai wakil presiden.

Menurut Viva Yoga, munculnya kedua nama tersebut bukanlah sesuatu yang mengejutkan. Sebab, Amran dan Sugiono merupakan bagian dari kabinet pemerintahan Prabowo.

“Dua-duanya menteri di bawah kabinet Presiden Prabowo,” kata Viva Yoga kepada wartawan di Jakarta, Senin (23/11).

Viva Yoga mengaku mengenal sosok Amran. Ia mengungkapkan, pengalamannya berinteraksi dengan Menteri Pertanian tersebut terjalin ketika dirinya masih menjadi anggota Komisi IV DPR RI. Saat itu, keduanya kerap berkomunikasi mengenai berbagai persoalan pertanian, termasuk upaya mewujudkan swasembada pangan nasional.

Dari interaksi tersebut, Viva Yoga melihat Amran sebagai figur yang memiliki etos kerja tinggi dan keberpihakan terhadap sektor pertanian. Dia juga menilai Amran mempunyai kemampuan profesional dalam menjalankan tugasnya sebagai menteri.

“Pak Amran adalah pekerja keras, pejuang petani, dan profesional,” ungkapnya.

Sementara itu, Viva Yoga juga memberikan penilaian positif terhadap Sugiono. Dia menyebut Menko PMK tersebut memiliki pengalaman serta kedekatan dengan Presiden Prabowo. Kedekatan itu dinilai menjadi salah satu modal penting dalam memahami arah kebijakan dan kepemimpinan pemerintahan.

“Dua-duanya baik, selanjutnya kita serahkan dalam pengambilan keputusan di Sidang MPR,” bebernya.

Terkait mekanisme pemilihan, Viva Yoga menjelaskan bahwa satu dari dua kandidat tersebut nantinya akan ditentukan melalui pemungutan suara di MPR. Kandidat yang memperoleh dukungan suara terbanyak akan ditetapkan untuk mendampingi Prabowo hingga masa jabatan pemerintahan berakhir pada 2029.

Namun, sebelum proses pemilihan berlangsung, dia menilai perlu ada konsolidasi di antara partai-partai politik pendukung pemerintah. Pertemuan tersebut diperlukan untuk menyatukan pandangan sekaligus menyelaraskan pertimbangan masing-masing partai dalam menentukan dukungan.

Menurutnya, setiap partai tentu memiliki parameter dan kepentingan politik yang perlu dibicarakan bersama agar tidak menimbulkan perbedaan sikap di tengah koalisi.

“Tentunya partai koalisi akan mengikuti apa yang akan diarahkan oleh pimpinan koalisi partai politik pemerintah, yaitu Bapak Presiden Prabowo Subianto,” tutur pria yang juga menjabat Wakil Menteri Transmigrasi tersebut.

Viva Yoga juga mengingatkan, proses pemilihan wapres di MPR tidak hanya melibatkan kekuatan partai politik yang memiliki kursi di DPR RI. Dukungan dari anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) juga menjadi bagian penting dalam menentukan figur yang akan menduduki posisi orang nomor dua di Indonesia tersebut.

Lebih jauh, dia menekankan bahwa kriteria utama wakil presiden bukan semata-mata berasal dari figur yang memiliki dukungan politik besar. Sosok yang nantinya terpilih harus mampu membangun chemistry dan keselarasan energi dengan Presiden Prabowo, tanpa adanya sekat ideologis yang berpotensi menghambat jalannya pemerintahan.

Ia juga mengharapkan, wakil presiden terpilih dapat membantu presiden menjalankan tugas kenegaraan, memperkuat kinerja pemerintahan, serta mendukung realisasi berbagai program pembangunan nasional.