JawaPos.com - Nama Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menjadi sorotan setelah Presiden Prabowo Subianto mengusulkannya sebagai salah satu kandidat calon wakil presiden (cawapres) untuk mengisi kekosongan jabatan yang ditinggalkan Gibran Rakabuming Raka. Amran menjadi satu dari dua nama yang diserahkan Prabowo kepada MPR RI, pada Senin (23/11).

Selain Amran, Prabowo turut mengusulkan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Sugiono.

Kedua nama tersebut selanjutnya akan diproses melalui mekanisme konstitusional di MPR untuk menentukan wakil presiden pengganti Gibran.

Kedua nama itu diserahkan langsung Prabowo kepada Ketua MPR RI Ahmad Muzani. Prabowo datang ke Gedung DPR/MPR sekitar pukul 16.47 WIB.

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"Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang amat tinggi kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto yang sore ini menghantar langsung usulan dua nama calon wakil presiden untuk mengisi kekosongan jabatan wakil presiden yang telah ditinggalkan oleh Mas Gibran," kata Muzani dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Dihadapan awak media, Muzani membuka secara langsung surat yang berisi dua nama cawapres. Muzani mengungkapkan, Prabowo menyodorkan nama Andi Amran Sulaiman dan Sugiono.

"Satu, Andi Amran Sulaiman. Dua, Sugiono," jelas Muzani.

Profil Amran Sulaiman Andi Amran Sulaiman merupakan pengusaha sekaligus pejabat pemerintahan kelahiran Bone, Sulawesi Selatan, 27 April 1968. Sebelum terjun ke pemerintahan, pria yang kini berusia 58 tahun itu dikenal sebagai pengusaha di bidang agribisnis melalui perusahaan yang didirikannya, Tiran Group.

Di balik perjalanan kariernya, Amran juga memiliki hubungan kekerabatan dengan pengusaha asal Kalimantan Selatan, Andi Syamsuddin Arsyad atau yang lebih dikenal dengan nama Haji Isam.

Keduanya diketahui merupakan sepupu atau kerabat yang memiliki hubungan darah. Haji Isam sendiri dikenal sebagai pengusaha yang memiliki jaringan bisnis di berbagai sektor, termasuk pertambangan dan perkebunan.

Dari sisi pendidikan, Amran merupakan lulusan Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin (Unhas), Makassar. Ia meraih gelar sarjana pada 1993, kemudian melanjutkan pendidikan magister di bidang pertanian pada 2003. Amran juga berhasil meraih gelar doktor Ilmu Pertanian dari universitas yang sama pada 2012.

Perjalanan profesional Amran dimulai dari sektor perkebunan. Ia pernah bekerja di PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XIV selama sekitar 15 tahun. Pengalaman tersebut menjadi salah satu bekal sebelum akhirnya memutuskan mengembangkan usaha sendiri.

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Pada 1998, Amran mendirikan Tiran Group yang kemudian berkembang menjadi kelompok usaha dengan berbagai lini bisnis, mulai dari perkebunan, distribusi, hingga pertambangan.

Karier Amran di pemerintahan mulai mencuat ketika Presiden Joko Widodo menunjuknya sebagai Menteri Pertanian (Mentan) pada 27 Oktober 2014. Ia mengemban jabatan tersebut hingga berakhirnya pemerintahan periode pertama Jokowi pada Oktober 2019.

Setelah sempat meninggalkan kabinet, Amran kembali dipercaya menjadi Menteri Pertanian pada 25 Oktober 2023, menggantikan Syahrul Yasin Limpo.

Kepercayaan terhadap Amran berlanjut pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia kembali dilantik sebagai Menteri Pertanian dalam Kabinet Merah Putih pada 21 Oktober 2024. Selain mengurusi sektor pertanian, Amran juga merangkap jabatan sebagai Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas).

Kini, perjalanan Amran memasuki babak baru setelah namanya masuk dalam dua kandidat cawapres yang diajukan Prabowo kepada MPR. Meski demikian, Amran belum otomatis menduduki kursi orang nomor dua di Indonesia.