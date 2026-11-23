JawaPos.com - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menanggapi namanya yang tidak masuk dalam dua kandidat calon wakil presiden (cawapres) yang diusulkan Presiden Prabowo Subianto kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI. Dasco menegaskan, pengajuan nama cawapres merupakan kewenangan penuh Presiden.

Pernyataan ini disampaikan Dasco menyikapi dua nama kandidat cawapres yang diserahkan Prabowo kepada MPR RI. Kedua nama tersebut adalah Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Sugiono.

"Saya sudah pernah menyampaikan bahwa kewenangan untuk menyampaikan dua nama calon itu ada pada Presiden, dan pada hari ini Presiden sudah menyerahkan dua nama untuk calon wakil presiden yang nanti akan dipilih oleh MPR, yaitu yang pertama Pak Andi Amran Sulaiman, dan yang kedua adalah Bapak Sugiono," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/11).

Menurut Dasco, kedua kandidat yang diajukan Prabowo sama-sama berasal dari jajaran menteri Kabinet Merah Putih. Dia pun meminta semua pihak menghormati tahapan konstitusional yang selanjutnya akan dijalankan oleh MPR.

"Dua-duanya dari menteri di Kabinet Merah Putih. Ya, oleh karena itu mari kita kemudian nanti mengikuti prosesnya yang akan dilakukan oleh MPR, yang nanti insyaallah akan selesai dan bersidang pada tanggal 11 Desember 2026," ujarnya.

Dasco juga menanggapi namanya yang sempat mencuat dalam bursa kandidat pengganti Gibran. Dia pun mengaku sejak awal tidak menempatkan diri sebagai sosok yang ikut bersaing untuk mendapatkan posisi orang nomor dua di Indonesia.

"Ya, sebenarnya kan saya sudah sampaikan bahwa saya kemudian tidak dalam kapasitas untuk ikut dalam bursa cawapres," tegas Dasco.

Meski demikian, Dasco mengakui adanya dukungan dari berbagai kalangan yang mendorong dirinya untuk menjadi cawapres. Dukungan tersebut datang dari masyarakat, tokoh masyarakat, organisasi, hingga sejumlah pengamat dan tokoh politik.

Karena itu, dia menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan tersebut. Namun, Dasco kembali menekankan bahwa aspirasi yang berkembang di masyarakat tidak mengubah mekanisme pengusulan cawapres sebagaimana diatur dalam konstitusi.

"Tapi kan sudah saya sampaikan bahwa kewenangan untuk mengajukan calon itu ada pada Presiden, dan kita harus ikuti itu dan kita menunggu proses selanjutnya," imbuhnya.

Alasan Prabowo Usulkan Amran dan Sugiono sebagai Cawapres Presiden Prabowo Subianto resmi mengusulkan Andi Amran Sulaiman dan Sugiono sebagai calon wakil presiden. Alasan pemilihan kedua sosok tersebut menurut Prabowo ada beberapa, di antaranya adalah prestasi dan kesetiaan mereka.

Kedua nama cawapres pengganti Gibran Rakabuming Raka itu diserahkan Prabowo dalam selembar surat yang diserahkan kepada Pimpinan MPR RI pada Senin (23/11).

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Prabowo mengungkapkan alasan di balik keputusannya mengusulkan kedua nama tersebut sebagai cawapres. Ia menyebut, pertimbangan utama dalam menentukan kedua nama tersebut didasarkan pada rekam jejak prestasi, pengabdian, serta kesetiaan terhadap negara.

"Pertimbangannya adalah semata-mata prestasi, ya, pengabdian, kesetiaan kepada negara, dan ya, keyakinan saya bahwa mereka akan bekerja sebaik-baiknya. Saya ingin tekankan, tidak berarti hanya dua orang ini yang memenuhi syarat. Banyak yang baik," ucap Prabowo usai menyerahkan dua nama cawapres ke MPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Prabowo mengakui tidak hanya dua nama tersebut yang layak menjadi calon pendampingnya dalam sisa masa jabatan pemerintahan 2024-2029. Namun, konstitusi membatasi dirinya hanya dapat mengusulkan dua nama cawapres ke MPR.

Ia pun menegaskan, keputusan mengusulkan Amran dan Sugiono merupakan hasil pertimbangannya setelah melakukan konsultasi dengan partai politik koalisi dan sejumlah elite di Partai Gerindra.

"Saya tidak bisa terlalu lama konsultasi. Saya sudah konsultasi dengan partai koalisi pengusung yang ada di parlemen. Saya sudah berkonsultasi dengan Dewan Pembina Partai Gerindra," ujarnya.

Lebih lanjut, Prabowo meyakini kedua tokoh tersebut mampu mengemban amanah apabila nantinya terpilih sebagai wakil presiden. Prabowo berharap Amran maupun Sugiono dapat memberikan pengabdian terbaik bagi kepentingan bangsa.