JawaPos.com – Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengingatkan kepada para mahasiswa bahwa menjalankan organisasi harus diiringi dengan pembentukan ideologi. Selain itu, butuh kedisiplinan kuat agar organisasi tidak hanya sekadar menjadi gumuruh tanpa isi.

Hal itu disampaikannya dalam forum bertajuk Konsolidasi Gerakan Marhaenis–Nasionalis yang dihadiri pengurus dan anggota Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) di Kota Surabaya, Jawa Timur, Senin (23/11).

"Maka dari cerita saya tadi pendeknya, satu: bangun kultur organisasi. Ideologinya, platformnya, kemudian nilai-nilainya organisasi, dan struktur organisasi juga menjadi cermin watak ideologi. Ini kesadaran ideologi. Setelah itu pastikan fungsi-fungsi organisasi berjalan melalui job descriptions dan mekanisme kerja organisasi untuk membuktikan bahwa organisasi berjalan secara sistemik. Ini syarat kesadaran organisasi," kata Hasto.

Organisasi yang baik harus memiliki internal yang kuat. Setidaknya terdapat 3 aspek yang saling terkait. Yaitu kultur organisasi, kesadaran organisasi, dan keterampilan berpolitik.

Di dalamnya ada kemampuan komunikasi, penggalangan, dan bagaimana ide menjadi program. Dalam menjalankan program tersebut, marhaenisme menjadi landasan keberpihakan.

"Contohnya PDI Perjuangan menyatakan sebagai partai yang mengelola partai politik itu sama dengan mengelola negara. Maka strukturnya kami jabarkan karena mengelola negara maka ada wajah partai dalam bentuk struktur partai, ada wajah partai dalam bentuk pemerintahan, ada wajah partai ketika berada di tengah rakyat," imbuhnya.

Aspek kesadaran organisasi dianggap kerap kali ditinggal. Pembagian peran antara pejabat organisasi seperti ketua, sekretaris dan bendahara kerap kali tidak berjalan dengan baik.

"Fungsi-fungsi tersebut sering campur aduk. Kita tidak membangun kesadaran organisasi berdasarkan fungsi-fungsi organisasi itu," kata Hasto.

Adapun syarat ketiga, ia meminta kader GMNI mengasah keterampilan berpolitik, misalnya analisis dan segmentasi politik sampai advokasi rakyat Marhaen di lapangan. Ia menyoroti kebiasaan berhenti pada jargon.

"Buat apa kita selalu menyerukan jargon Marhaen-menang-Marhaen-menang? Tapi kita enggak pernah menganalisis tentang persoalan struktural yang dihadapi rakyat Marhaen. Politik memerlukan agenda konkret," ujarnya.

Hasto juga menekankan pentingnya ilmu manajemen di organisasi dengan sumber daya terbatas. "Di sini saja Saudara-saudara sekalian sudah perlu ilmu project management. Maka Anda harus menguasai project management. Itu kan bisa dicari di internet," tandasnya.