JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto resmi mengusulkan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Sugiono sebagai calon wakil presiden.

Alasan pemilihan kedua sosok tersebut menurut Prabowo ada beberapa, di antaranya adalah prestasi dan kesetiaan mereka.

Kedua nama cawapres pengganti Gibran Rakabuming Raka itu diserahkan Prabowo dalam selembar surat yang diserahkan kepada Pimpinan MPR RI pada Senin (23/11).

Prabowo mengungkapkan alasan di balik keputusannya mengusulkan kedua nama tersebut sebagai cawapres.

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Ia menyebut, pertimbangan utama dalam menentukan kedua nama tersebut didasarkan pada rekam jejak prestasi, pengabdian, serta kesetiaan terhadap negara.

"Pertimbangannya adalah semata-mata prestasi, ya, pengabdian, kesetiaan kepada negara, dan ya, keyakinan saya bahwa mereka akan bekerja sebaik-baiknya. Saya ingin tekankan, tidak berarti hanya dua orang ini yang memenuhi syarat. Banyak yang baik," kata Prabowo usai menyerahkan dua nama cawapres ke MPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Prabowo mengakui tidak hanya dua nama tersebut yang layak menjadi calon pendampingnya dalam sisa masa jabatan pemerintahan 2024-2029. Namun, konstitusi membatasi dirinya hanya dapat mengusulkan dua nama cawapres ke MPR.

Ia pun menegaskan, keputusan mengusulkan Amran dan Sugiono merupakan hasil pertimbangannya setelah melakukan konsultasi dengan partai politik koalisi dan sejumlah elite di Partai Gerindra.

"Saya tidak bisa terlalu lama konsultasi. Saya sudah konsultasi dengan partai koalisi pengusung yang ada di parlemen. Saya sudah berkonsultasi dengan Dewan Pembina Partai Gerindra," ujarnya.

Lebih lanjut, Prabowo meyakini kedua tokoh tersebut mampu mengemban amanah apabila nantinya terpilih sebagai wakil presiden.

Prabowo berharap Amran maupun Sugiono dapat memberikan pengabdian terbaik bagi kepentingan bangsa.

"Saya yakin mereka dua-duanya akan bekerja sebaik-baiknya untuk bangsa, negara, dan rakyat Indonesia," imbuhnya.

Prabowo Sodorkan Nama Amran Sulaiman dan Sugiono Ketua MPR RI Ahmad Muzani menerima secara langsung surat dari Presiden Prabowo terkait dua nama calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka pada Senin (23/11). Muzani menerima kehadiran Prabowo sekitar pukul 16.47 WIB.

"Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang amat tinggi kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto yang sore ini menghantar langsung usulan dua nama calon wakil presiden untuk mengisi kekosongan jabatan wakil presiden yang telah ditinggalkan oleh Mas Gibran," ucap Muzani dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Dihadapan awak media, Muzani membuka secara langsung surat yang berisi dua nama cawapres. Muzani mengungkapkan, Prabowo menyodorkan nama Andi Amran Sulaiman dan Sugiono.

"Satu, Andi Amran Sulaiman. Dua, Sugiono," ungkap Muzani.

Dalam surat tersebut, lanjut Muzani, Presiden berharap MPR RI dapat menindaklanjuti dua nama yang disodorkan sebagai cawapres.

Kedua nama itu nantinya akan diverifikasi sebagai kandidat calon wakil presiden setelah mundurnya Gibran Rakabuming Raka.

"Saya mengharapkan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dapat menindaklanjuti usulan dimaksud melalui penyelenggaraan Sidang Paripurna MPR RI dengan tetap memperhatikan mekanisme dan batas waktu sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," jelas Muzani membacakan surat Presiden.