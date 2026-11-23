JawaPos.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menegaskan penolakannya terhadap rencana pemindahan Badak Jawa dari kawasan konservasi Taman Nasional Ujung Kulon, Banten.

Menurutnya, pemindahan satwa langka tersebut berpotensi mengganggu keseimbangan ekosistem karena badak telah menyatu dengan habitat aslinya.

Hasto menegaskan, status Taman Nasional Ujung Kulon harus tetap dipertahankan sepenuhnya sebagai kawasan konservasi dan tidak boleh ada kebijakan yang membuka celah bagi eksploitasi lingkungan.

"Ujung Kulon itu sudah menjadi kawasan konservasi. Maka PDI Perjuangan jelas-jelas menolak upaya pemindahan itu," tegas Hasto di Kantor DPD PDIP Jawa Timur, Surabaya, Senin (23/11).

Hasto juga mengingatkan agar kawasan hutan nasional terlindungi dari aktivitas ekstraktif yang berpotensi merusak kelestarian alam.

"Ujung Kulon harus dilindungi, hutan-hutan kita harus dilindungi dari berbagai eksploitasi yang sangat ekstraktif dan merusak alam," lanjutnya.

Menurut Hasto, komitmen perlindungan lingkungan hidup merupakan bagian tak terpisahkan dari pemikiran geopolitik Presiden pertama RI Soekarno serta garis kepemimpinan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang memiliki dimensi biopolitik dan kesadaran ekologis.

Ia turut menyinggung rentetan bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, sebagai peringatan keras bagi pemerintah agar tidak mengorbankan kelestarian hutan dan keanekaragaman hayati demi kepentingan jangka pendek.

Selain aspek konservasi, Hasto menyoroti keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam rencana pemindahan badak tersebut. Ia berpandangan bahwa institusi militer semestinya tetap fokus menjalankan tugas pokok pertahanan dan kedaulatan negara.

"Tugas TNI itu menjaga kedaulatan negara, membangun persahabatan melalui diplomasi militer agar tidak ada penjajahan di atas bumi, sehingga hal-hal itu yang harus dilakukan," ujarnya.

Hasto kembali mendesak agar kawasan Taman Nasional Ujung Kulon dijaga secara mutlak tanpa merelokasi populasi badak yang ada di dalamnya.