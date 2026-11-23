JawaPos.com – Presiden Prabowo Subianto mengusulkan nama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sebagai salah satu calon Wakil Presiden (Cawapres) untuk menggantikan Gibran Rakabuming Raka.

Amran menjadi salah satu dari dua nama yang diserahkan Prabowo kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), pada Senin (23/11),sore, bersama Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Sugiono.

Sebagai informasi, Amran bukanlah sosok baru dalam pemerintahan, khususnya di sektor pertanian. Berangkat dari dunia usaha dan akademik, pria asal Bone, Sulawesi Selatan, itu dipercaya memimpin Kementerian Pertanian (Kementan) sebanyak dua kali. Sekaligus menjadi Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas).

Di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Amran juga mendapat tanggung jawab besar untuk memperkuat ketahanan pangan dan mengejar swasembada nasional.

Andi Amran Sulaiman lahir di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, pada 27 April 1968. Ketertarikannya terhadap sektor pertanian mengantarkannya menempuh pendidikan di Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin (Unhas), Makassar.

Amran menyelesaikan pendidikan sarjana pada 1993. Ia kemudian melanjutkan pendidikan magister pertanian pada 2003 dan meraih gelar doktor Ilmu Pertanian pada 2012. Seluruh jenjang pendidikan tingginya ditempuh di Universitas Hasanuddin.

Sebelum masuk pemerintahan, Amran memiliki pengalaman di dunia industri perkebunan. Pada 1994, dia bergabung dengan PT Perkebunan Nusantara XIV (PTPN XIV). Pengalaman tersebut menjadi salah satu bekal sebelum akhirnya membangun usaha sendiri.

Dia kemudian merintis Tiran Group, perusahaan yang bergerak di sejumlah sektor, mulai pertanian, perkebunan, pertambangan, hingga perdagangan.

Salah satu inovasi yang turut mengantarkan namanya dikenal di dunia usaha adalah pengembangan produk pengendalian hama tikus. Inovasi tersebut menjadi bagian dari perjalanan bisnisnya sekaligus memperkuat keterkaitannya dengan sektor pertanian.

Atas kontribusinya di bidang kewirausahaan pertanian, Amran menerima Tanda Kehormatan Satyalancana Pembangunan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2007. Dia juga memperoleh penghargaan FKPTPI Award pada 2011.

Masuk ke Pemerintahan Perjalanan Amran di dunia usaha dan pertanian membawanya masuk ke pemerintahan. Presiden Joko Widodo menunjuknya sebagai Menteri Pertanian dalam Kabinet Kerja pada 27 Oktober 2014.

Selama periode pertama, Amran mendorong peningkatan produksi sejumlah komoditas pangan strategis. Beberapa kebijakan yang dijalankan di antaranya optimalisasi lahan pertanian, bantuan benih, penguatan infrastruktur irigasi, serta peningkatan produksi padi dan jagung. Dia kemudian diberhentikan pada 2019.

Amran kembali dipercaya menduduki kursi Menteri Pertanian pada 25 Oktober 2023. Dia menggantikan Syahrul Yasin Limpo yang terseret kasus korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian.

Penunjukan tersebut menandai periode keduanya memimpin kementerian yang memiliki tanggung jawab besar terhadap produksi dan ketersediaan pangan nasional.

Mengawal Target Swasembada Pangan Prabowo Di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Amran mendapat mandat mempercepat pencapaian swasembada pangan. Program peningkatan produksi dalam negeri, optimalisasi lahan, perbaikan irigasi, serta penyederhanaan akses pupuk bersubsidi menjadi bagian dari agenda yang dijalankan.

Di bawah kepemimpinannya, Kementan melakukan pembenahan tata kelola secara menyeluruh, mulai dari penyederhanaan regulasi, pemangkasan rantai birokrasi, hingga penataan distribusi sarana produksi pertanian. Salah satu langkah signifikan adalah penyederhanaan 145 regulasi terkait distribusi pupuk bersubsidi yang sebelumnya membuat akses petani terhadap pupuk menjadi panjang dan berbelit.

Reformasi tersebut juga diikuti kebijakan penurunan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen. Harga pupuk urea turun dari Rp2.250 menjadi Rp1.800 per kilogram, sedangkan NPK turun dari Rp2.300 menjadi Rp1.840 per kilogram. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah menekan biaya produksi sekaligus meningkatkan keuntungan petani.

Transformasi juga menyasar pola produksi melalui modernisasi dan mekanisasi pertanian. Kementan memperluas pemanfaatan alat dan mesin pertanian (alsintan), mulai dari traktor, combine harvester, hingga teknologi pertanian modern untuk meningkatkan efisiensi pengolahan lahan dan panen.

Modernisasi tersebut menjadi bagian dari perubahan mendasar dalam sistem pertanian nasional, dari pola kerja tradisional yang mengandalkan tenaga manusia menuju sistem produksi berbasis teknologi dan mekanisasi. Penggunaan combine harvester, misalnya, memungkinkan proses panen dilakukan lebih cepat dengan kebutuhan tenaga kerja yang lebih sedikit sehingga biaya produksi dan kehilangan hasil dapat ditekan.

Di sisi lain, Amran juga memperkuat pengawasan dan penegakan hukum untuk membersihkan sektor pertanian dari praktik mafia pangan yang merugikan petani dan masyarakat. Penindakan dilakukan terhadap berbagai dugaan penyimpangan, mulai dari manipulasi distribusi pupuk, beras oplosan, hingga permainan tata niaga pangan.

Sepanjang 2024 hingga 2026, Satgas Pangan Polri telah menetapkan 102 tersangka dalam berbagai kasus mafia pangan. Pemerintah juga mencabut 2.231 izin pengecer dan distributor pupuk bermasalah sebagai bagian dari pembenahan distribusi sarana produksi pertanian. Langkah tersebut menunjukkan bahwa transformasi pertanian tidak hanya dilakukan melalui peningkatan produksi dan modernisasi teknologi, tetapi juga melalui penertiban tata kelola dan pemberantasan praktik yang merugikan petani maupun konsumen.

Transformasi tata kelola tersebut berjalan beriringan dengan peningkatan kinerja sektor pertanian. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras nasional pada 2025 mencapai 34,69 juta ton atau meningkat 13,29 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Indonesia juga berhasil mencapai swasembada pada delapan komoditas pangan strategis, yakni beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit. Di sisi lain, cadangan beras pemerintah pada Oktober 2026 mencapai sekitar 4,56 juta ton.

Kinerja sektor pertanian turut tercermin dari kontribusinya terhadap perekonomian nasional. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) pertanian pada 2025 mencapai 5,74 persen, tertinggi dalam 25 tahun terakhir. Sementara itu, Nilai Tukar Petani (NTP) pada Oktober 2026 mencapai 132,60, mencerminkan penguatan kesejahteraan petani.

Dari sisi perdagangan, sektor pertanian juga menunjukkan kontribusi signifikan. Pemerintah mencatat peningkatan nilai ekspor pertanian sekitar Rp166 triliun dan penurunan impor pangan sebesar Rp41 triliun pada 2025. Capaian ini memperlihatkan penguatan produksi dalam negeri sekaligus meningkatnya kontribusi pertanian terhadap perekonomian nasional.