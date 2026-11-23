JawaPos.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menanggapi penyerahan dua nama calon wakil presiden oleh Presiden Prabowo Subianto kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Senin (23/11).

Hasto menyatakan pihaknya menghormati kewenangan konstitusional Presiden Prabowo dalam mengusulkan nama calon pendampingnya tersebut.

"Ya, kita tunggu saja keputusan dari Presiden Prabowo karena secara konstitusi beliau memang punya hak, punya kewenangan untuk mengusulkan itu," kata Hasto.

Saat ditanya mengenai pandangan PDI Perjuangan terkait perdebatan tenggat waktu penyerahan nama calon wakil presiden, Hasto menekankan pentingnya kedisiplinan dalam menjalankan tata cara konstitusi.

Menurut Hasto, peristiwa politik mundurnya wakil presiden hingga terjadinya kekosongan jabatan harus dijadikan bahan evaluasi dan pembelajaran berharga bagi kehidupan demokrasi nasional.

Ia menilai kondisi tersebut tidak lepas dari rangkaian persoalan tata kelola kekuasaan di masa lalu, mulai dari polemik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90, netralitas penyelenggara pemilu, hingga dugaan penyalahgunaan instrumen negara.

"Bahwa ketika kekuasaan dibangun dengan ambisi maka yang ada adalah suatu kerapuhan karena kami berprinsip kebenaran akan menang. Ini harus menjadi suatu pelajaran yang berharga bahwa tidak boleh ada satu pihak mana pun yang menggunakan kekuasaan sebagai alat bagi ambisi, kepentingan-kepentingan pribadi dan kemudian mengorbankan kepentingan rakyat yang lebih besar," paparnya.

Selain menyoroti proses politik, Hasto juga mengajak seluruh elemen bangsa melakukan langkah koreksi atas berbagai tantangan ekonomi dan program publik yang tengah berjalan, seperti pelemahan nilai tukar rupiah, persoalan lapangan pekerjaan, evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga efektivitas koperasi desa.

Ia menegaskan, evaluasi tersebut bukan bertujuan mendiskreditkan pihak mana pun, melainkan demi mewujudkan pemerintahan yang bersih, sistem hukum berkeadilan, dan kebijakan yang berpihak kepada rakyat.

Hasto juga kembali mengingatkan pesan Megawati Soekarnoputri agar institusi penegak hukum maupun kepolisian dijaga netralitasnya berdasarkan sistem meritokrasi dan tidak dijadikan alat kekuasaan.

"Jangan melihat wakil presidennya mundur, harus dilihat apa di balik kemunduran itu, mengapa itu terjadi dan bagaimana agar itu tidak terjadi pada masa yang akan datang," ucap Hasto.