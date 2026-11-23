JawaPos.com - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menekankan pentingnya penguasaan IPTEK. Cara ini menjadi salah satu penentu masa depan geopolitik Indonesia.

Hal itu disampaikannya dalam kuliah umum pada Seminar Nasional bertema Geopolitik dan Masa Depan Indonesia di Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya, Jawa Timur, Senin (23/11).

Dia membuka kuliahnya dengan dua pantun, lalu menutup bagian awal paparannya dengan kesimpulan yang ia sajikan sebagai hasil pengujian kuantitatif atas teori geopolitik Soekarno.

"Sebagai faktor yang paling signifikan untuk menjadi geopolitik dan masa depan Indonesia pilihannya hanya kita menguasai IPTEK," kata Hasto.

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Menurutnya, penguasaan teknologi menjadi aspek.pemting dalam membangun kekuatan nasional.

"Coba lihat persamaan kepentingan nasional Indonesia dalam teori Geopolitik Soekarno karena kepentingan nasional Indonesia itu sama dengan 0,279 teknik teknologi IPTEK," imbuhnya.

Dalam kuliahnya, Hasto menempatkan geopolitik Soekarno sebagai bagian dari tradisi berpikir kritis dan narasi pembebasan, bukan sekadar doktrin tentang wilayah. Ia menyebut Soekarno mengoreksi teori Mackinder yang memandang Eurasia sebagai pusat dunia, dan menegaskan bahwa masa depan dunia ada di Pasifik.

Dari situlah lahir politik sebagai instrumen kekuatan nasional. Karena tidak punya kekuatan militer dan dana yang memadai saat membebaskan Irian Barat, Soekarno menempuh jalur diplomasi lewat Konferensi Asia Afrika. Hasto menyebut hasil konferensi itu, Dasasila Bandung, sebagai hukum internasional yang dibuat oleh kepemimpinan Indonesia.

Hasto juga menyitir bantuan kapal selam kelas Whisky dari Soviet sebagai bagian dari upaya pembebasan Irian Barat, setelah permintaan bantuan ke Amerika Serikat ketika itu ditolak. Menurut dia, jalan yang ditempuh Soekarno bukan menundukkan diri pada salah satu kekuatan besar.

"Tidak membangun hegemoni atas kekuatan militer tetapi bangsa itu bercita-cita membangun suatu moral force, kekuatan moral untuk merubah struktur dunia yang tidak adil melalui reformasi PBB," kata Hasto.

Dari sana, kata Hasto, ide dan imajinasi mampu melahirkan semangat, lalu kemauan dan tindakan. Hasto memberi contoh pengalaman pribadinya menggarap mobil bioskop keliling.

"Mobil bioskop keliling saya buat imajinasi dalam bentuk video. Itu ada imajinasinya. Lalu menciptakan geist, dan akhirnya menjadi kenyataan," tandasnya.