JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto telah menyerahkan dua nama calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka kepada MPR pada Senin sore (23/11). Salah satunya adalah Sugiono. Putra kelahiran Takeong, Aceh, itu bersaing dengan Andi Amran Sulaiman.

Berdasar data dari laman resmi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Sugiono lahir pada 11 Februari 1979. Dia dilantik sebagai Menko PMK pada 1 Oktober 2026. Sugiono menggantikan pejabat lama, Pratikno.

”Satu, Andi Amran Sulaiman, dua Sugiono,” ucap Ketua MRP Ahmad Muzani saat membacakan nama-nama cawapres tersebut.

Sebelum menjadi Menko PMK, Sugiono bertugas sebagai Menteri Luar Negeri (Menlu) sejak pertama kali Presiden Prabowo Subianto dilantik menjadi presiden pada Oktober 2024. Dia termasuk salah satu orang dekat Prabowo yang sudah lama loyal kepada presiden.

Kedekatan Sugiono dengan Prabowo terbangun lewat perjalanan panjang di Partai Gerindra. Saat ini, Sugiono adalah Sekretaris Jenderal (Sekjen) di partai tersebut. Dia memimpin Gerindra di bawah Prabowo sebagai Ketua Umum (Ketum). Tidak hanya di partai dan pemerintahan, Sugiono tercatat pernah aktif di DPR.

Pada rentang 2023-2023, Sugiono menjadi Wakil Ketua Komisi I DPR yang bertugas di bidang pertahanan, luar negeri, komunikasi, informatika, dan intelijen. Serupa dengan Prabowo, Sugiono merupakan jebolan pasukan khusus TNI AD, yakni Komando Pasukan Khusus (Kopassus).