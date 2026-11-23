JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto menyerahkan dua nama calon wakil presiden (cawapres) ke MPR RI,

Keduanya adalah Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Sekjen Partai gerindra Sugiono.

Dua nama cawapres itu diserahkan langsung Prabowo kepada MPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/11).

Dalam kesempatan itu, Prabowo tampak ditemani Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Sufmi Dasco Ahmad.

Ketua MPR RI Ahmad Muzani menerima secara langsung surat dari Presiden Prabowo terkait dua nama calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Muzani menerima kehadiran Prabowo sekitar pukul 16.47 WIB.

"Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang amat tinggi kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto yang sore ini menghantar langsung usulan dua nama calon wakil presiden untuk mengisi kekosongan jabatan wakil presiden yang telah ditinggalkan oleh Mas Gibran," kata Muzani dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Di hadapan awak media, Muzani membuka secara langsung surat yang berisi dua nama cawapres. Muzani mengungkapkan, Prabowo menyodorkan nama Andi Amran Sulaiman dan Sugiono.

"Satu, Andi Amran Sulaiman. Dua, Sugiono," ungkap Muzani.

Dalam surat tersebut, lanjut Muzani, Presiden berharap MPR RI dapat menindaklanjuti dua nama yang disodorkan sebagai cawapres.

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Kedua nama itu nantinya akan diverifikasi sebagai kandidat calon wakil presiden setelah mundurnya Gibran Rakabuming Raka.