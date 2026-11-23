JawaPos.com - Sekretaris Fraksi PKS MPR RI Johan Rosihan menekankan pentingnya menjaga kepastian konstitusional dalam proses pemilihan Wakil Presiden (Wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI.

Hal itu disampaikan Johan setelah mengikuti Rapat Gabungan Pimpinan MPR RI bersama pimpinan fraksi dan Kelompok DPD di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/11).

Johan menjelaskan, rapat gabungan tersebut digelar sebagai tindak lanjut atas berbagai tanggapan, kritik, dan perdebatan di tengah masyarakat mengenai jadwal pemilihan hingga pelantikan Wapres pengganti Gibran Rakabuming Raka. Salah satu persoalan yang menjadi sorotan adalah perbedaan penafsiran terhadap penghitungan batas waktu sebagaimana diatur dalam konstitusi.

"Ini rapat gabungan tadi adalah bentuk respons pimpinan MPR dan pimpinan fraksi serta kelompok DPD di MPR atas diskusi publik, ya, dan juga mungkin perdebatan atau juga mungkin kritik kepada MPR," kata Johan.

Dia menjelaskan, sebelumnya MPR menggunakan penghitungan berdasarkan hari kalender dengan mengacu pada risalah perubahan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Namun, berbagai pandangan dari pakar hukum tata negara dan hasil kajian para ahli kemudian menjadi bahan pertimbangan untuk mengevaluasi keputusan tersebut.

Setelah mendengarkan sejumlah masukan, rapat gabungan akhirnya menyepakati perubahan jadwal sidang paripurna pemilihan Wapres. Agenda yang semula direncanakan berlangsung pada 9 Desember 2026 kini diundur menjadi 11 Desember 2026.

"Nah, tadi dengan masukan banyak pakar tata negara, kajian ahli, dan lain sebagainya, MPR mendengar. Kemudian tadi diputuskan mengubah jadwal semula tanggal 9 menjadi tanggal 11 Desember," ucapnya.

Johan menuturkan, perubahan tanggal tersebut turut berdampak pada penyesuaian tenggat penyerahan dua nama calon Wapres dari Presiden kepada MPR. Menurutnya, keputusan tersebut menunjukkan bahwa MPR terbuka terhadap kritik dan masukan masyarakat dalam menjalankan tugas kelembagaannya.

Dia menilai, sikap terbuka tersebut penting agar seluruh tahapan pengisian jabatan Wapres berjalan sesuai ketentuan konstitusi dan tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

Lebih lanjut, Johan memaparkan bahwa sidang paripurna MPR pada 11 Desember mendatang akan diselenggarakan dalam dua sesi. Agenda pertama difokuskan pada pengesahan rancangan keputusan mengenai tata cara pemilihan Wapres yang akan menjadi pedoman bagi seluruh anggota MPR.

"Sesi pertama adalah rapat paripurna MPR untuk mengesahkan rancangan keputusan berupa tata cara pemilihan kepada semua anggota MPR," jelasnya.

Sementara itu, sesi kedua akan dilanjutkan dengan tahapan pemilihan sekaligus penetapan Wapres berdasarkan dua nama yang sebelumnya diajukan oleh Presiden.

Johan juga mengungkapkan, pimpinan MPR telah menjalin komunikasi dengan Presiden mengenai mekanisme penyerahan nama-nama kandidat tersebut.