JawaPos.com - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura, Oesman Sapta (OSO) menyerap aspirasi dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali untuk mempercepat pembangunan infrastruktur wisata. Sejalan dengan itu, OSO berharap DPR RI segera mengesahkan Undang-Undang Obligasi Daerah.

OSO telah bertemu langsung dengan Forkopimda Bali termasuk Gubernur Bali I Wayan Koster, Wakapolda Bali Brigjen Pol I Made Astawa, hingga para bupati dan wali kota se-Bali.

"Apa yang diungkapkan oleh Pak Gubernur Koster akan saya sampaikan melalui rekomendasi dan keputusan partai, agar Pemerintah Pusat membangun infrastruktur jalan di Bali," ujar OSO, Senin (23/11).

Menurutnya, Bali selama ini dianggap berhasil dalam mengelola pariwisata. Pemasukan daerah yang dihasilkan pun jumlahnya begitu besar. Oleh karena itu, Pulau Dewata layak menjadi percontohan nasional.

​"Semua daerah di Indonesia ini cantik. Wisata juga harus maju di daerah lain," imbuhnya.

​Selain mendukung pembangunan infrastruktur, OSO juga mendorong lahirnya berbagai instrumen pembiayaan pembangunan daerah yang mandiri. Salah satu langkah strategis yang tengah ia perjuangkan bersama DPR RI, pengesahan Undang-Undang (UU) Obligasi Daerah.

"Inisiatif yang bisa membantu fiskal daerah ini harus digolkan. Daerah harus diberi kesempatan sebesar-besarnya untuk membangun ekonomi, ketahanan energi, pangan, dan semuanya," tegasnya.

​Dalam kesempatan itu, OSO menginstruksikan seluruh kader Hanura, mulai dari tingkat DPP, DPD, hingga Dewan Pimpinan Cabang (DPC), untuk bekerja keras dan selalu berpihak pada kepentingan daerah. Seruan serupa juga ia tujukan kepada para elite partai politik lainnya.

​"Teruslah bekerja keras, lahir batin kerja untuk kemajuan daerah. Saya bangga berdiri untuk daerah, dan juga bangga menggelar penutupan tahun di Bali ini. Kenapa Bali? Karena majunya Bali harus menjadi contoh seluruh daerah di Indonesia. Daerah makmur, baru ada Indonesia makmur," pungkasnya.

Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan, obligasi daerah dipercaya bisa mempercepat pembangunan daerah. Kemampuan fiskal daerah pun bisa meningkat.

"Dengan adanya obligasi daerah yang nomor satu, daerah akan lebih mampu melakukan percepatan pembangunan dengan fiskal yang lebih kuat. Kalau daerah memiliki kapasitas yang lebih kuat, investasi akan lebih menarik dan lebih kompetitif bagi daerah," ucapnya.

Koster juga menyebut OSO sebagai tokoh nasional yang disegani. Sebab itu, dia berharap, OSO bisa membantu untuk kemajuan Bali. "Kami sangat berharap beliau bisa mensupport Bali," tandasnya.