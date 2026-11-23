JawaPos.com - Wakil Ketua DPR Sumfi Dasco Ahmad mengawal sejumlah undang-undang (UU) yang dituntut oleh berbagai kalangan masyarakat sipil. Mulai UU Perlindungan Ketenagakerjaan sampai UU Perampasan Aset.

Menurut pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga, sejak bertugas sebagai wakil ketua DPR, Dasco dinilai mampu menjalankan tugasnya sebagai pimpinan DPR dengan mengawal sejumlah UU sampai disahkan.

Jamiluddin tidak menampik, dampak peran Dasco memang tidak serta-merta dirasakan langsung oleh masyarakat.

Ini karena DPR merupakan lembaga negara yang memiliki fungsi pengawasan, legislasi, dan penganggaran.

”Kalau langsung tentu tidak ada ya. Sebab, Dasco hanya wakil ketua DPR yang fungsinya hanya pengawasan, anggaran, dan legislasi,” terang dia.

Namun demikian, Dasco dinilai sudah memaksimalkan perannya sebagai anggota dewan. Dengan kewenangan yang dimiliki sejumlah UU yang sempat menjadi dedakan publik kini telah diundangkan.

Termasuk diantaranya UU Perlindungan Ketenagakerjaan yang menjadi desakan buruh.

”Dia (Dasco) melakukan itu dengan mempercepat proses penyelesaian RUU menjadi UU, seperti UU Perlindungan Ketenagakerjaan,” lanjut Jamiluddin.

UU Perlindungan Ketenagakerjaan merupakan aspirasi utama para buruh yang terus disuarakan pasca Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan klaster ketenagakerjaan dari UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) pada Oktober 2024.

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Setelah Dasco bertemu dengan perwakilan buruh pada Mei 2026, dia menjanjikan pengesahan aturan ketenagakerjaan yang baru.

Aturan tersebut akhirnya disahkan 6 Oktober 2026 setelah Dasco memimpin langsung pembahasan tingkat I pada 5 Oktober 2026. Pada 28 Oktober 2026 UU tersebut resmi diundangkan.

Selain UU Perlindungan Ketenagakerjaan, Dasco juga mengawal langsung sejumlah pembahasan regulasi yang menjadi aspirasi masyarakat. Termasuk diantaranya UU Perampasan Aset.

Pembahasannya langsung dikebut setelah Dasco menerima Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) pada Agustus 2026.

Mereka mendesak DPR mengesahkan RUU Perampasan Aset yang mandek selama 18 tahun. Jika tidak disahkan akhir tahun ini, Dasco harus mundur dari DPR.