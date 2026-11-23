Muzani: Prabowo Bakal Serahkan Langsung Dua Nama Cawapres ke MPR
Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden periode 2024-2026 Gibran Rakabuming Raka saat menyampaikan keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (12/11/2026). (BPMI Setpres)
JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto dikabarkan bakal menyerahkan dua nama calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka secara langsung ke MPR RI, hari ini, Senin (23/11).
Berdasarkan informasi yang dihimpun, Prabowo akan mendatangi Gedung MPR/DPR sekitar pukul 16.00 WIB.
Pantauan JawaPos.com, karpet merah tampak sudah terpasang di area Gedung Nusantara V DPR.
Umumnya, pemasangan karpet merah menjadi penanda penyambutan kehadiran Kepala Negara, yang kali ini dalam rangka penyerahan dua nama cawapres ke MPR.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyampaikan, informasi mengenai rencana kedatangan Prabowo diperoleh melalui komunikasi yang telah dilakukan terkait proses pengisian kekosongan jabatan wakil presiden.
"Dari komunikasi yang kami dengar, memang presiden katanya akan menyerahkan sendiri dua nama tersebut ke hadapan MPR," kata Muzani seusai rapat gabungan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/11).
Namun, Muzani belum bisa memastikan waktu kedatangan Kepala Negara ke Gedung MPR.
Ia menyatakan, masih menunggu pemberitahuan resmi mengenai jadwal penyerahan dua nama kandidat cawapres tersebut. "Jam berapa nanti akan dikabari, teman-teman standby saja di sini," ucapnya.
Di sisi lain, Muzani menyatakan bahwa MPR akan menyampaikan hasil rapat gabungan kepada Presiden Prabowo setelah seluruh rangkaian rapat rampung.
Penyampaian dilakukan melalui surat resmi yang memuat sejumlah keputusan terbaru terkait proses pemilihan wapres pengganti Gibran.
Salah satu poin yang disampaikan adalah perubahan jadwal sidang paripurna pemilihan dan pelantikan wakil presiden.
Sebelumnya, agenda tersebut direncanakan berlangsung pada 9 Desember 2026. Namun, berdasarkan keputusan dalam rapat gabungan (ragab), pelaksanaan sidang paripurna dimundurkan menjadi 11 Desember 2026.
"Urut-urutannya setelah ragab ini selesai, kami akan segera mengirim surat ke presiden menyampaikan hasil ragab yang menganulir keputusan tanggal 9 menjadi tanggal 11 Desember," ujarnya.
Selain menyampaikan perubahan jadwal, MPR juga mengingatkan Prabowo mengenai batas waktu pengajuan dua nama cawapres.
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Muzani menegaskan, Presiden harus menyampaikan kedua nama tersebut paling lambat pada Senin (23/11).
"Kemudian kami akan mengingatkan kepada presiden dalam surat tersebut bahwa beliau harus mengirim dua nama, tenggatnya adalah hari ini," jelas Muzani.
Setelah menerima usulan dua nama dari Presiden, MPR akan melanjutkan proses pengisian jabatan wakil presiden dengan melakukan verifikasi terhadap dua kandidat yang diajukan.
Tahapan tersebut menjadi bagian dari mekanisme konstitusional untuk menentukan sosok yang akan mengisi posisi wakil presiden hingga berakhirnya masa jabatan pemerintahan periode saat ini.
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