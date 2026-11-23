JawaPos.com - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI mengubah jadwal Sidang Paripurna pemilihan dan pelantikan wakil presiden (Wapres) RI sisa masa jabatan 2024–2029.

Sidang yang sebelumnya dijadwalkan berlangsung pada 9 Desember 2026 kini diundur menjadi Jumat, 11 Desember 2026.

Keputusan tersebut diambil dalam rapat gabungan MPR RI yang digelar pada hari ini, Senin (23/11).

Perubahan jadwal dilakukan setelah pimpinan MPR menerima sejumlah masukan terkait penafsiran batas waktu 14 hari bagi Presiden untuk mengajukan dua nama calon wakil presiden.

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Ketua MPR RI Ahmad Muzani menjelaskan, penyesuaian jadwal itu merupakan langkah kehati-hatian untuk menghindari perbedaan penafsiran terhadap ketentuan konstitusi yang berpotensi menimbulkan persoalan di kemudian hari.

"Rapat gabungan hari ini kemudian memutuskan bahwa Sidang Paripurna MPR dalam rangka pengisian kekosongan jabatan wakil presiden sisa masa jabatan 2024–2029, akan diselenggarakan dari tanggal 9 Desember hari Rabu menjadi hari Jumat tanggal 11 Desember 2026," kata Muzani seusai rapat gabungan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/11).

Muzani menjelaskan, MPR sebelumnya telah menetapkan 9 Desember 2026 sebagai waktu pelaksanaan sidang paripurna. Berdasarkan jadwal tersebut, tenggat waktu 14 hari sebelum sidang jatuh pada 25 November 2026.

Namun, penetapan batas waktu itu kemudian mendapat sejumlah tanggapan. Salah satu hal yang menjadi sorotan, khususnya soal metode penghitungan 14 hari sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Ayat 2 UUD 1945, apakah menggunakan hari kalender atau hari kerja.

Dalam pembahasan internal, MPR sebenarnya telah memiliki pandangan bahwa ketentuan yang dimaksud dengan Pasal 8 Ayat 2 dalam kajian-kajian, merujuk pada penghitungan hari kalender.

Kendati demikian, pimpinan MPR memutuskan untuk mempertimbangkan berbagai pandangan lain yang disampaikan pimpinan DPD serta pimpinan fraksi dan kelompok DPD.

"Kami diingatkan oleh pimpinan DPD, kemudian teman-teman pimpinan fraksi dan kelompok DPD mengingatkan menggunakan prinsip kehati-hatian jauh lebih baik daripada penafsiran yang bisa menimbulkan multitafsir, bahkan berpotensi menjadi masalah," ujarnya.

Menurut Muzani, prinsip kehati-hatian perlu dikedepankan agar keputusan yang diambil tidak menimbulkan polemik hukum maupun perbedaan interpretasi.

Sebelum keputusan tersebut dibawa ke rapat gabungan, pimpinan MPR terlebih dahulu menggelar rapat pimpinan pada Senin pagi. Hasil pembahasan itu kemudian menjadi dasar penyesuaian jadwal sidang paripurna.

Muzani menegaskan, perubahan tanggal pelaksanaan sidang juga berpengaruh terhadap tenggat waktu pengajuan dua kandidat wakil presiden oleh Presiden Prabowo Subianto.

Dengan jadwal yang telah disesuaikan, Prabowo diminta segera menyerahkan dua nama calon pengganti Wapres paling lambat pada Rabu (25/11) pukul 23.59 WIB.

"Dengan hari ini presiden harus sudah mengisi atau mengusulkan dua nama tersebut hari ini sampai dengan pukul 23.59 WIB," tegas Muzani.

Sebagai tindak lanjut, MPR akan mengirimkan surat resmi kepada Prabowo hari ini. Surat tersebut berisi pemberitahuan mengenai hasil keputusan rapat pimpinan dan rapat gabungan sekaligus meminta Presiden segera menyiapkan dua nama kandidat untuk mengisi kekosongan jabatan wakil presiden.