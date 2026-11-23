JawaPos.com - Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda (GP) Ansor secara resmi menyatakan dukungan kepada Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad untuk menjadi calon wakil presiden (wapres) menggantikan Gibran Rakabuming Raka. Dasco dinilai memiliki pengalaman politik yang mumpuni serta kapasitas untuk menjadi penghubung berbagai kepentingan di tengah dinamika politik nasional.

Pernyataan itu disampaikan Ketua Koordinator Bidang Politik dan Pemerintahan PP GP Ansor, H. Muhamad Ainul Yakin dalam konfrensi pers di Jakarta, Senin (23/11).

Menurutnya, kondisi kebangsaan setelah pengunduran diri wapres membutuhkan sosok pendamping Presiden Prabowo Subianto yang memiliki pengalaman sekaligus mampu menjaga stabilitas pemerintahan.

’’Kami melihat sepak terjang Prof Dasco sebagai pimpinan DPR telah banyak membantu pemerintah menyelesaikan persoalan,’’ kata Yakin.

Dia menjelaskan, salah satu keunggulan Dasco adalah pengalaman panjang dalam dinamika politik nasional. Selain itu, Dasco dinilai memiliki kesamaan ideologi dengan Prabowo sehingga keduanya sudah memahami karakter dan pola kerja masing-masing.

Kedekatan tersebut dianggap menjadi modal penting apabila Dasco nantinya dipercaya menduduki kursi orang nomor dua di Indonesia. Dengan demikian, proses penyesuaian terhadap lingkungan kerja pemerintahan tidak membutuhkan waktu panjang.

’’Begitu dilantik, langsung kerja,’’ tegasnya.

Yakin juga menilai, Dasco memiliki kemampuan komunikasi politik yang baik untuk merangkul berbagai kelompok. Mulai dari unsur parlemen, kekuatan politik di luar parlemen, organisasi masyarakat sipil, hingga kalangan dunia usaha.

Kemampuan membangun komunikasi lintas kelompok tersebut dinilai penting agar pemerintahan Prabowo dapat berjalan dengan dukungan yang lebih luas. Dasco dianggap mampu menjadi figur pemersatu di tengah beragam kepentingan politik dan sosial.

Dari sisi keterwakilan wilayah, Dasco yang berasal dari Pulau Sumatera juga dinilai dapat melengkapi latar belakang geografis Presiden Prabowo yang memiliki darah Indonesia Timur dan Jawa.

’’Beliau ini mampu menjadi penghubung, mampu menjadi katalisator ke semua elemen,’’ ujar Yakin.

GP Ansor menegaskan, dukungan terhadap Dasco merupakan sikap politik organisasi yang didasarkan pada kemandirian dalam menyikapi persoalan kebangsaan. Sebagai badan otonom Nahdlatul Ulama (NU), GP Ansor menyatakan memiliki tanggung jawab untuk turut mengawal perjalanan bangsa.

Yakin menyebut, nilai perjuangan Ansor dan Banser dalam menjaga ulama serta keutuhan negara menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan sikap. Karena itu, pihaknya mendorong figur yang dinilai memiliki kapasitas kepemimpinan dan relatif dapat diterima berbagai kelompok politik.

’’Untuk Prof Dasco, saya kira no issue lah,’’ jelasnya.

Sebagai informasi, proses pengisian jabatan wakil presiden yang kosong setelah pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka akan dilakukan melalui mekanisme konstitusional di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Mekanisme tersebut mengacu pada Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 serta ketentuan dalam Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) beserta peraturan tata tertib MPR. Dalam ketentuan itu, Presiden memiliki kewenangan mengusulkan dua nama calon wakil presiden untuk mengisi jabatan yang kosong.

Setelah menerima usulan Presiden, MPR akan memproses kedua nama tersebut, termasuk melakukan verifikasi terhadap kelengkapan persyaratan administrasi sebelum menetapkannya sebagai kandidat yang akan dipilih.

Selanjutnya, MPR wajib menyelenggarakan sidang paripurna untuk memilih wakil presiden paling lambat 60 hari sejak terjadinya kekosongan jabatan.

Dalam forum tersebut, kedua kandidat diberikan kesempatan menyampaikan kesiapan sebelum anggota MPR melakukan pemungutan suara.