JawaPos.com - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Almuzzammil Yusuf (AMY) meminta agar kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah pihak lain harus diusut secara transparan, adil, dan profesional.

AMY menilai, pengusutan itu sebagai bentuk pertanggungjawaban karena kasus tersebut sangat mencoreng moral penegak hukum negara, berdampak pada kehidupan bangsa dan bertentangan dengan prinsip sirotol mustaqim.

"Bagi kami, sirotol mustaqim menjadi kompas moral dan upaya percepatan mewujudkan Indonesia yang adil dan sejahtera," kata AMY, dilansir dari Antara, Minggu (22/11).

Menurut AMY, istilah sirotol mustaqim memiliki makna nilai religius yang sejalan dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila serta cita-cita luhur para pendiri bangsa sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945.

Selan itu, sirotol mustaqim juga dapat dimaknai sebagai sikap tegak lurus dalam menegakkan mutu, kebenaran, dan keadilan.

Karena itu, dia menegaskan kasus penyadapan yang mencuat belakangan ini tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa.

AMY meminta pemerintah dan aparat penegak hukum membuka kasus tersebut secara transparan, dan menjalankan penyidikan secara profesional. Dia menekankan pengusutan pihak yang menjadi pengguna atau pemesan penyadapan tersebut.

"Harus diusut siapa user penyadapan itu. Saya membayangkan kalau penyadapan itu lima tahun tidak diketahui, seperti apa negara kita," tutup dia.

Sebelumnya, Polri pada 3 November 2026 menetapkan tiga orang sebagai tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal dan penghapusan data elektronik. Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal LSP, Kepala Divisi Hukum Polri Inspektur Jenderal Polisi ASN, serta widyaiswara pada Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Inspektur Jenderal Polisi EHS.