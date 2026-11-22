JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan elite Partai Gerindra dan pimpinan partai politik di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (22/11). Pertemuan yang dilakukan dalam rangka membahas cawapres pengganti Gibran tersebut berlangsung setelah Prabowo menyelesaikan rangkaian kunjungan luar negeri.

Mengutip Radar Bogor (Jawa Pos Grup), sejumlah tokoh politik tampak menghadiri pertemuan tersebut. Di antaranya Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Hashim Djojohadikusumo, Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon, Dedi Mulyadi, Mochamad Iriawan, Irfan Yusuf, hingga Maruarar Sirait.

Pertemuan tersebut berkaitan dengan pembahasan dua kandidat calon wakil presiden (cawapres) untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Gibran Rakabuming Raka. Pembahasan itu menjadi bagian dari persiapan sebelum Prabowo menyampaikan dua nama kandidat cawapres kepada MPR RI, pada Rabu (25/11).

Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia membenarkan adanya agenda pertemuan tersebut. Dia mengatakan, pertemuan itu melibatkan partai-partai koalisi bersama Presiden Prabowo.

"Pertemuan antara partai koalisi dengan Bapak Presiden dalam rangka membahas proses daftar dua nama yang akan diserahkan oleh Presiden kepada MPR sebagai calon wakil presiden," kata Bahlil di sela acara Golkar Run di Plaza Utara GBK, Jakarta, Minggu (22/11).

Bahlil menjelaskan, pembahasan mengenai pengusulan calon wakil presiden tersebut mengacu pada mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang MD3, khususnya Pasal 43E.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Presiden memiliki kewenangan mengajukan dua nama kandidat cawapres kepada MPR. Sementara itu, partai politik pengusung juga memperoleh hak untuk mengusulkan satu nama dalam proses tersebut.

"Kita tahu bahwa di dalam Undang-Undang MD3 di Pasal 43E bahwa calon wakil presiden itu diusulkan oleh Presiden, dua nama, melalui Presiden, namun oleh partai pengusung itu diberikan hak untuk mencalonkan satu," ujarnya.

Dia menyebut, empat partai politik yang mengusung Prabowo dalam Pilpres 2024 akan dilibatkan dalam pembahasan calon pengganti Gibran. Keempatnya yakni Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Demokrat.

Tak hanya partai pengusung, Bahlil juga menyatakan partai politik lain yang kini menjadi bagian dari koalisi pemerintahan turut dimintakan pandangan.

"Tetapi kita juga akan mengajak partai lain, sekalipun bukan pengusung tapi sudah tergabung dalam koalisi, untuk kita rembuk untuk kebaikan rakyat, bangsa, dan negara," jelasnya.

Sementara mengenai sejumlah nama yang bermunculan sebagai kandidat pengganti Gibran, Bahlil menegaskan bahwa keputusan akhir sepenuhnya menjadi kewenangan Prabowo.

Sejumlah tokoh, termasuk Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, turut disebut-sebut dalam bursa kandidat cawapres. Namun, Bahlil menganggap kemunculan berbagai nama tersebut sebagai bagian dari dinamika politik.