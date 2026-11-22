

JawaPos.com - PDI Perjuangan (PDIP) akan menggelar HUT ke-54 PDIP dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II pada 10–12 Januari 2027 mendatang dengan cara sederhana. Keputusan ini diambil sebagai bentuk empati kepada masyarakat yang mengalami himpitan ekonomi.

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto mengatakan, tekanan ekonomi dan fiskal masih membayangi masyarakat. Sejumlah bahan pokok juga mengalami kenaikan. Oleh karena itu, partai harus menunjukan empati kepada masyarakat.

"PDI Perjuangan menyatu bersama rakyat memperingati HUT partai yang ke-54 yang dilaksanakan di akar rumput. Sekaligus melanjutkan gerakan Merawat Pertiwi untuk Indonesia Raya," kata Hasto dalam Rakerda DPD PDIP Provinsi Bangka Belitung di Belitung, Minggu (22/11).

Gerakan merawat lingkungan dinilai lebih relevan dengan kondisi saat ini dibanding membuat pesta besar-besaran. Sebab, Hasto melihat langsung sampah dan bau tidak sedap masih banyak ditemukan seperti di kawasan pelabuhan dan wisata Tanjung Pendam, Belitung.

Hasto pun meminta kader menggunakan bio decomposer hasil karya kader PDI Perjuangan yang bisa dibuat secara mandiri. Seluruh kader harus gotong royong membangun taman kota hingga melakukan penghijauan setiap hari Sabtu pada minggu keempat.

Gerakan merawat lingkungan itu pun diarahkan untuk mendorong penciptaan lapangan kerja dengan menggandeng pelaku UMKM serta usaha kuliner rakyat melalui advokasi dan pendampingan manajemen agar nilai ekonominya meningkat.

"Gerakan merawat pertiwi dengan melakukan penghijauan, dengan melakukan pembersihan sampah, memilah sampah dari rumah tangga secara disiplin, sampah organik diolah menjadi kompos melalui teba, dan kemudian sungai-sungai kita bersihkan, penghijauan taman-taman kota kita buat, maka ini akan menjadi napas kehidupan dan simbol PDI Perjuangan hadir di tengah-tengah persoalan rakyat di dalam merawat lingkungan," tandas Hasto.

Momentum Rakernas II dan HUT ke-54 juga menjadi peringatan jelang 100 tahun Partai Nasional Indonesia (PNI) yang akan dirayakan tahun depan. Periode ini harus menjadi langkah PDIP memperkuat jati diri sebagai partai nasionalis Soekarnois.

Di sela pengarahan, Hasto turut menyampaikan salam dan apresiasi Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri atas kerja keras kader Bangka Belitung di bawah bimbingan Rudianto Tjen dalam pileg maupun pilkada.