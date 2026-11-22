JawaPos.com - Partai NasDem menutup rangkaian HUT ke-15. Kegiatan sederhana berupa senam sehat bareng ibu-ibu dipilih untuk mendekatkan diri dengan masyarakat.

Senam sehat digelar di dua lokasi berbeda, yakni Kembangan Jakarta Barat dan di Kebon Bawang Jakarta Utara. Kegiatan ini melibatkan lebih dari 2.000 kader dan masyarakat umum.

Bendahara Umum Partai NasDem, Ahmad Sahroni yang hadir di lokasi mengatakan, kegiatan sederhana seperti ini bisa memberikan kebahagiaan bagi masyarakat.

“Dari dulu, sejak 2014, saya memang paling senang kalau mengadakan acara senam pagi seperti ini. Apalagi kalau sudah bersama ibu-ibu, suasananya pasti ramai dan seru, serba heboh. Kita olahraga bareng, sehat bareng, sekaligus mempererat silaturahmi. Buat saya, kebahagiaan itu sederhana, bisa berkumpul, menikmati waktu, dan berbagi manfaat ke masyarakat,” ujar, Minggu (22/11).

Kegiatan seperti ini juga sejalan dengan arahan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh . Acara tersebut menjadi sarana partai mendekatkan diri dengan akar rumput.

“Perayaan ultah NasDem seperti ini juga merupakan keinginan Pak Ketum Surya Paloh , happy-happy dan berdampak bersama masyarakat. Memberi pesan bahwa Partai NasDem akan selalu hadir untuk masyarakat dalam setiap kondisi. Menyerap aspirasi sekaligus sehat bersama,” imbuhnya.

Sementara itu, Surya Paloh dalam perayaan HUT ke-15 NasDem mengingatkan kepada para kadernya agar menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan kelompok atau individu. Menurutnya, Indonesia sedang mengalami banyak tantangan.

Sebagai Ketua Umum partai, Surya mengaku bersyukur bisa membawa partainya melangkah sejauh ini. Dengan berbagai dinamika yang terjadi, dia merasa kondisi saat ini tetap perlu disyukuri.

"Kita berbahagialah. Hari ini memang ada berbagai acara dalam rangkaian menjelang, partai NasDem yang ke-15. Dan saya pikir ini semuanya amat sangat patut kita syukuri," kata Surya usai acara NasDem Bugar Berbagi di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Minggu (8/11).