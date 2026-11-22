JawaPos.com – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Baktiar Najamudin menegaskan, pernyataannya soal gagasan mengenai kemungkinan memiliki lebih dari satu wakil presiden (wapres) bukanlah pemikiran yang baru muncul belakangan ini. Dia mengaku telah menyampaikan ide tersebut sejak 2019, sebagai bagian atas pengembangan sistem kepemimpinan nasional di Indonesia.

Pernyataan itu disampaikan Sultan menyusul polemik perbincangan publik seiring munculnya wacana mengenai jumlah wakil presiden.

"Pertama, ini bukan gagasan baru. Saya sudah lontarkan sejak 2019. Rekaman videonya masih ada. Jadi, ide ini sebenarnya sudah cukup lama menjadi bagian dari pemikiran saya tentang masa depan sistem kepemimpinan nasional," kata Sultan dalam keterangannya, Minggu (22/11).

Menurut Sultan, pemikiran tersebut berangkat dari karakteristik Indonesia sebagai negara kepulauan dengan wilayah yang sangat luas dan jumlah penduduk yang besar. Menurutnya, kondisi geografis serta keberagaman masyarakat membuat setiap daerah memiliki karakteristik, kebutuhan, dan persoalan yang tidak selalu sama.

"Karena Indonesia ini negara yang sangat unik. Wilayahnya begitu luas, penduduknya besar, pulaunya ribuan, suku, budaya, adat istiadat, serta persoalan setiap daerah juga sangat beragam," ujarnya.

Dia juga mengingatkan, terbentuknya Republik Indonesia tidak terlepas dari semangat persatuan berbagai daerah dan kelompok masyarakat. Mulai dari kerajaan, kesultanan, hingga seluruh elemen bangsa memiliki cita-cita bersama untuk mewujudkan kemerdekaan dan membangun negara.

Karena itu, ia menilai perlu ada pemikiran mengenai sistem kepemimpinan nasional yang mampu menjangkau seluruh wilayah secara lebih optimal. Ia menekankan, penguatan hubungan pemerintah pusat dan daerah serta pemberian ruang lebih luas bagi aspirasi daerah menjadi hal penting untuk dipertimbangkan.

"Karena itu, saya selalu berpikir, bagaimana ke depan kita bisa membangun sistem kepemimpinan nasional yang semakin mampu menjangkau seluruh wilayah Indonesia, memperkuat hubungan pusat dan daerah, serta memberikan ruang yang lebih besar bagi aspirasi daerah," jelasnya.

Sultan menambahkan, keseimbangan antara kekuatan politik nasional dan kepentingan daerah perlu terus diperhatikan. Dia menegaskan, keduanya tidak seharusnya dipertentangkan karena memiliki peran yang dapat saling melengkapi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Meski demikian, Sultan enggan bersikukuh bahwa penambahan jumlah wakil presiden merupakan satu-satunya solusi untuk menjawab persoalan tersebut. Dia justru mendorong agar gagasan itu menjadi bahan diskusi terbuka yang melibatkan berbagai kalangan, termasuk pakar hukum tata negara, akademisi, politisi, dan masyarakat luas.

"Apakah gagasan wakil presiden lebih dari satu merupakan jawaban yang paling tepat? Belum tentu juga. Itulah mengapa saya justru ingin gagasan ini dibahas, diuji, dikritisi, bahkan diperdebatkan secara terbuka oleh para ahli tata negara, akademisi, politisi, dan masyarakat," tegasnya.

Dia berharap, perdebatan mengenai gagasan tersebut dapat melahirkan perspektif baru dalam membangun sistem ketatanegaraan Indonesia. Bahkan, Sultan membuka kemungkinan bahwa diskusi yang berkembang nantinya akan menghasilkan pemikiran lain yang lebih baik dibandingkan ide awal yang disampaikannya.

"Siapa tahu dari diskusi tersebut muncul pemikiran lain yang jauh lebih baik," tuturnya.

Sultan menyadari bahwa wacana mengenai lebih dari satu wakil presiden terdengar tidak lazim karena berbeda dengan sistem pemerintahan yang selama ini dikenal masyarakat. Terlebih, isu tersebut kembali mencuat ketika perhatian publik sedang tertuju pada persoalan posisi wakil presiden. Karena itu, dia memahami munculnya beragam respons, termasuk kritik dan penolakan.

"Jadi kalau ada yang kaget, tidak setuju, atau mengkritik, bagi saya itu sangat wajar. Saya menghargai semua pandangan tersebut," ucapnya.

Dia pun meminta agar gagasan tersebut tidak ditarik ke dalam kepentingan politik jangka pendek. Sultan membantah, dirinya sengaja melontarkan wacana tersebut untuk mencari perhatian atau sensasi di tengah dinamika politik nasional.

Lebih lanjut, Sultan menekankan bahwa sebagai pimpinan lembaga negara yang memiliki mandat memperjuangkan aspirasi daerah, dirinya merasa memiliki tanggung jawab untuk menyumbangkan pemikiran bagi perkembangan Indonesia ke depan.

Dia juga tidak menutup diri terhadap berbagai kritik dan masukan karena menyadari gagasan yang disampaikan masih dapat disempurnakan.