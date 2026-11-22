JawaPos.com - Nama Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra ikut masuk kedalam daftar kandidat alternatif Wakil Presiden RI menggantikan Gibran Rakabuming Raka.

Sosok Yusril dinilai memiliki kemampuan yang matang dan dapat memperkokoh tata kelola pemerintahan.

Ketua Umum PP Garuda 08 Syamsul Rizal menegaskan, pengisian kursi orang nomor dua di Indonesia tersebut tidak boleh hanya dilihat dari kacamata kompromi politik semata.

Momentum ini dinilai krusial untuk menghadirkan sosok berkapasitas kenegaraan matang yang mampu memperkokoh tata kelola pemerintahan.

Menurut Syamsul, rekam jejak panjang Yusril di dunia akademik, hukum tata negara, hingga birokrasi pemerintahan menjadikannya figur yang sangat relevan untuk dipertimbangkan.

Saat ini, Yusril sendiri tengah mengemban amanah sebagai Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam Kabinet Merah Putih.

"Presiden Prabowo membutuhkan pendamping yang mampu melengkapi kepemimpinan nasional, khususnya dalam memastikan setiap kebijakan strategis berjalan sejalan dengan konstitusi, kepastian hukum dan kepentingan rakyat," ujar Syamsul dalam pernyataan tertulisnya, Minggu (22/11).

Syamsul menyoroti keberhasilan program prioritas Presiden Prabowo, mulai dari ketahanan pangan, kemandirian energi, hilirisasi industri, hingga pengelolaan sumber daya alam, membutuhkan fondasi regulasi yang kokoh.

Tanpa kepastian hukum yang jelas, visi besar tersebut berisiko terhambat dalam implementasinya.

Kepakaran Yusril di bidang hukum tata negara diyakini mampu menjembatani kebutuhan reformasi kelembagaan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan.

Hal ini menjadi prasyarat mutlak untuk menciptakan iklim investasi yang sehat, melindungi dunia usaha, serta membuka lapangan kerja secara merata.

"Keberhasilan pembangunan bukan hanya diukur dari seberapa besar proyek yang dapat diwujudkan, tetapi juga dari seberapa kuat negara memastikan pembangunan berlangsung berdasarkan hukum dan hasilnya dirasakan masyarakat," tegas mantan Ketua Umum DPP KNPI tersebut.

Lebih lanjut, alumni Pelajar Islam Indonesia (PII) ini mengingatkan bahwa mekanisme pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden telah diatur secara ketat oleh konstitusi.

Merujuk Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945 dan UU Nomor 17 Tahun 2014 (UU MD3), MPR wajib menggelar sidang paling lambat 60 hari untuk memilih satu dari dua nama calon yang diusulkan Presiden.

Oleh karena itu, Garuda 08 memposisikan usulan ini sebagai bentuk partisipasi publik yang konstruktif di dalam koridor hukum yang berlaku. Syamsul juga menekankan pentingnya membangun pola hubungan kerja yang produktif di pucuk pimpinan nasional.

"Yang dibutuhkan bukan sekadar hubungan politik yang harmonis, melainkan kemitraan kenegaraan yang produktif. Presiden tetap menjadi pemegang kekuasaan pemerintahan, sementara Wakil Presiden menjalankan peran membantu Presiden sesuai konstitusi dan penugasan yang diberikan," jelasnya.

Kendati menyodorkan nama Yusril, Syamsul memastikan pihaknya tidak bermaksud mengecilkan kapasitas tokoh nasional lain yang turut mengemuka di ruang publik, termasuk Prof. Sufmi Dasco Ahmad.

Ia mengajak masyarakat untuk menilai setiap kandidat berdasarkan kapasitas, gagasan, dan rekam jejak secara objektif, bukan terjebak pada sentimen kelompok.

Selain aspek hukum, latar belakang Yusril sebagai akademisi diharapkan dapat menjadi jembatan untuk melibatkan perguruan tinggi dan kalangan ilmuwan dalam pembangunan nasional, dengan tetap menjaga independensi keilmuan.