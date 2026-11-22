JawaPos.com – Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad dinilai memiliki kapasitas dan pengalaman politik yang memadai untuk menduduki posisi Wakil Presiden (Wapres) RI. Bahkan, Dasco dianggap sebagai salah satu figur yang layak mengisi posisi pendamping Presiden Prabowo Subianto.

Pernyataan tersebut disampaikan Direktur Wahid Foundation, Yenny Wahid. Menurut putri sulung Presiden Gus Dur itu, Dasco mempunyai sejumlah keunggulan, mulai dari kematangan karakter hingga pengalaman panjang dalam dinamika politik nasional. "Dia memiliki kedalaman karakter, dia punya pengalaman, seorang tokoh politik yang cakap," kata Yenny Wahid dalam keterangannya Minggu (22/11).

Yenny menilai kemampuan Dasco tidak hanya terlihat dari pengalamannya di parlemen maupun Partai Gerindra. Wakil Ketua DPR RI tersebut juga dinilai memiliki kecakapan dalam membangun komunikasi dan menjaga soliditas politik di tengah keberagaman kekuatan partai pendukung pemerintah.

Salah satu indikator kemampuan Dasco adalah mempertahankan stabilitas koalisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurut Yenny, menjaga hubungan antarkekuatan politik bukan perkara mudah, terlebih dalam pemerintahan yang melibatkan banyak partai. "Dia mampu menjaga koalisi stabil," tegasnya.

Selain memiliki kemampuan dalam merawat koalisi, Yenny juga menyoroti kapasitas kepemimpinan Dasco. Dia menilai, peran Dasco dalam dinamika politik selama ini menunjukkan bahwa dirinya memiliki kemampuan mengelola berbagai persoalan strategis, meskipun tidak selalu tampil di depan publik. "Maksudku dia sudah melakukan sejak lama, dia memimpin di balik layar," jelasnya.

Dengan berbagai pengalaman dan kapasitas tersebut, Dasco dinilai memiliki bekal yang cukup untuk menjalankan tanggung jawab sebagai pemimpin nasional.

Dasco Pilih Hormati Hak Presiden Presiden

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad sebelumnya telah menanggapi kemunculan namanya dalam bursa calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka. Pasalnya, sejumlah pihak mendorong Dasco untuk mengisi posisi orang nomor dua di Indonesia tersebut.

Menanggapi berbagai dukungan yang mengarah kepadanya, Dasco menegaskan penentuan sosok cawapres sepenuhnya harus menghormati kewenangan konstitusional Presiden Prabowo Subianto. Ia menekankan, mekanisme pengisian jabatan wakil presiden telah diatur dalam undang-undang.

“Marilah kita sama-sama menghormati hak yang diberikan kepada Presiden melalui undang-undang, bahwa calon yang diusulkan itu adalah calon yang akan diserahkan oleh Presiden kepada MPR,” ucap Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11).