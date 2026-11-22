JawaPos.com - Guru Besar Universitas Trisakti sekaligus Pakar Kebijakan Publik Prof Trubus Rahardiansyah menilai Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memiliki kapasitas dan pengalaman politik yang memadai untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto sebagai wakil presiden.

Penilaian ini didasarkan pada rekam jejak Dasco dalam mengonsolidasikan kepentingan politik di parlemen serta keselarasan kerjanya dengan Prabowo.

Menurut Trubus, salah satu pembuktian nyata Dasco terlihat dari kemampuannya meredam dan menyatukan beragam kepentingan fraksi di DPR. Tugas tersebut dinilai bukan perkara mudah mengingat kompleksitas dinamika politik di parlemen.

"Di DPR itu kan banyak fraksi ya, berbagai sepuluh lah di situ ya. Nah itu masing-masing dengan kepentingannya itu. Oleh karena itu mampu diorkestrasi secara baik oleh Pak Dasco," ujar Trubus, Minggu (22/11).

Kekuatan Koordinasi hingga Tingkat Akar Rumput

Selain piawai mengelola dinamika di parlemen, Trubus menyoroti peran vital Dasco dalam menjaga soliditas internal Partai Gerindra. Kemampuan koordinasi dari tingkat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) hingga struktur terbawah dinilai berjalan efektif.

Hal tersebut tercermin dari mengalirnya dukungan berbagai Dewan Pimpinan Cabang (DPC) terhadap Dasco. Trubus melihat mesin partai bergerak selaras berkat komunikasi yang terbangun rapi di semua tingkatan.

"Nah yang kedua Prabowo ini mampu mengkoordinasikan juga Gerindra dari tingkat pusat di DPP sampai ke tingkat DPC, tingkat di bawah, bawah gitu ya. Nah karena itu saya lihat dukungan mengalir dari DPC juga cukup luar biasa dari semua tingkat," ungkap Trubus.

Bagi alumnus Universitas Gadjah Mada (UGM) itu, kursi wakil presiden tidak hanya menuntut kecerdasan individu dan pengalaman berorganisasi, melainkan juga chemistry serta kedekatan dengan presiden. Pasangan kepemimpinan nasional harus mampu berjalan beriringan agar roda pemerintahan tidak terhambat. "Wapres ini pertama harus orang yang dekat dengan presiden," tegas Trubus.

Ia menjelaskan bahwa seorang wakil presiden wajib menghormati, bekerja sama, dan berkoordinasi penuh untuk mengeksekusi agenda pemerintahan, termasuk program Asta Cita.

Dalam hal ini, loyalitas Dasco kepada Prabowo disebut telah teruji sejak awal berdirinya Partai Gerindra dan bahkan pernah diakui langsung oleh Prabowo.

"Ya sebagai orang yang pernah dinyatakan oleh Pak Prabowo sendiri ya, itu dia sangat loyal. Kalau loyal sih, loyalitasnya sudah terbukti sejak awal Gerindra berdiri," ungkapnya.

Lebih jauh, Dasco dinilai mampu menerjemahkan arahan serta kebijakan Prabowo menjadi langkah-langkah politik yang konkret di lapangan. Kemampuan eksekusi ini sangat krusial agar visi presiden dapat terealisasi secara efektif.

"Presiden itu kan punya power, semua policy itu harus dieksekusikan dan Pak Dasco itu yang mampu. Yang mampu selama, punya mengaktualisasikan gitu ya Pak Dasco," tuturnya.

Dinilai Tidak Ambisius Mengejar Jabatan

Aspek lain yang disoroti Trubus adalah sikap politik Dasco yang dinilai tidak menunjukkan ambisi berlebihan untuk memburu kursi kekuasaan di pemerintahan. Sikap tersebut dipandang sebagai bentuk pengabdian murni terhadap partai dan pimpinan.

Trubus berpendapat dengan kapasitas yang dimiliki, Dasco sebenarnya sangat berpeluang menduduki jabatan menteri. Namun, ia memilih menghormati hak prerogatif presiden dalam menyusun kabinet sesuai kebutuhan pemerintahan.