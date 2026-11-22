

JawaPos.com - Anggota DPR RI Sugeng Suparwoto menilai, anak muda saat ini memiliki kepedulian terhadap persoalan publik. Terutama persoalan mengenai lapangan kerja dan karier sesuai dengan bidang keahlian.

Hal itu disampaikannya saat menghadiri Rendezvous Remaja Bernegara (RBN) 2026 di SCBD Weekland, Jakarta Selatan, Minggu (22/11).

“Kalau kita secara random tanya, bagaimana kepastian mereka bisa berkarier secara baik sesuai dengan bidangnya masing-masing. Nah, itulah sebagian menyangkut tentang lapangan kerja ke depan,” kata Sugeng.

Dia menyoroti bahwa investasi membutuhkan ekosistem yang mampu menciptakan lapangan kerja. Sehingga, masyarakat memiliki kesempatan lebih luas untuk melihat peluang.

“Investasi itu berupa investasi baik dalam negeri maupun luar negeri, di mana ada pabrik baru, ada usaha baru dan sebagainya, sehingga kapasitas ekonomi kita terus meningkat. Yang paling penting adalah investasi sekaligus menyerap lapangan kerja,” imbuhnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Panitia Rendezvous RBN 2026, Lathifa Marina Al Anshori mengatakan, kegiatan ini berangkat dari kebutuhan anak muda untuk memiliki ruang berkumpul bersama mereka yang mempunyai kepedulian serupa terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Tidak sedikit anak muda yang ingin berkontribusi, tetapi merasa sendirian dalam memperjuangkan gagasannya. Remaja Bernegara adalah wadah untuk berkumpul bersama orang-orang, anak-anak muda yang peduli dengan negara ini dan bangsa ini,” ujar Lathifa.

Menurutnya, generasi muda harus mengambil tempat dalam pengambilan keputusan oleh negara. Sebab, anak muda mampu mengeluarkan pemikiran kuat yang bisa berguna bagi kemajuan bangsa.

“Negara hadir dan juga orang-orang yang negarawan itu juga peduli kalau anak muda itu suaranya bisa didengar,” jelasnya.